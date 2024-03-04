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Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:23
Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?
Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı vahşice katleden Hakan Öztürk'ün yargılaması başladı. Savunma yapmak istemeyen sanığın cinayetten 9 gün önce internetten "Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede kül olur, kimliği belirsiz cesetler" şeklinde arama yaptığı ve ceset parçalama videoları izlediği tespit edildi.