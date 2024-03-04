Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

ARAMA GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ

Tutuklu sanık Hakan Öztürk, herhangi bir savunma yapmayacağını belirterek "Talebim yoktur. Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur" dedi. Mahkeme başkanı sanığın cep telefonun incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini söyledi. Bilirkişi raporunda sanığın, cinayetten önce 1 Temmuz itibariyle "10 bin Euro kaç TL eder, kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede kül olur, kimliği belirsiz cesetler, Cinayet videoları" şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi.