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Haberler Yaşam Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:23

Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nur Kasadar'ı vahşice katleden Hakan Öztürk'ün yargılaması başladı. Savunma yapmak istemeyen sanığın cinayetten 9 gün önce internetten "Kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede kül olur, kimliği belirsiz cesetler" şeklinde arama yaptığı ve ceset parçalama videoları izlediği tespit edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar 10 Temmuz 2023'te eski çalışanları 28 yaşındaki Hakan Öztürk tarafından öldürülüp parçalara ayırılarak derin dondurucuya konulmuştu. Tutuklanan Hakan Öztürk hakkında "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

YARGILAMA BAŞLADI
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Öztürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki ağabey Ömer Faruk Kasadar ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Müşteki avukat, anne ve babanın çok etkilendiğini gerekçesiyle duruşmaya katılamadıklarını söyledi.

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Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

ARAMA GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ
Tutuklu sanık Hakan Öztürk, herhangi bir savunma yapmayacağını belirterek "Talebim yoktur. Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur" dedi. Mahkeme başkanı sanığın cep telefonun incelenmesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini söyledi. Bilirkişi raporunda sanığın, cinayetten önce 1 Temmuz itibariyle "10 bin Euro kaç TL eder, kemik ateşte yanar mı, kemik kaç derecede kül olur, kimliği belirsiz cesetler, Cinayet videoları" şeklinde aramalar yaptığı tespit edildi.

Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

CESET PARÇALAMA VİDEOLARI İZLEMİŞ
Sanığın telefonunda yapılan incelemede ceset parçalama videoları izlediği, telefonunda küçük kız çocuklarına ait müstehcen görüntülerin olduğu ortaya çıktı.

Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu: Kemik ateşte yanar mı?

Sanık Hakan Öztürk, tüm bu delillere karşılık "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Sanığın ayrıca öldürülen Muhammed Nur Kasadar'ın telefon numarasına alabilmek için arkadaşlarına ve tanıdıklarına çeşitli bahanelerle ulaştığı belirtildi.

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