Haberler Yaşam YABANCI DİL YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2023 YDS kaç soru kaç dakika, ne zaman başlayacak ve bitecek?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 21:58

YABANCI DİL YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2023 YDS kaç soru kaç dakika, ne zaman başlayacak ve bitecek?

ÖSYM sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) gerçekleşiyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen sınavda yabancı dil seviyesi ölçülmeye devam ediyor. YDS ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Sınav süresi, soru sayısı gibi konular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılan YDS kaç soru, kaç dakika, ne zaman başlayacak ve bitecek soruları öğrencilerin gündeminde. Peki, 2023 YDS ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…