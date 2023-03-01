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Haberler Yaşam Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:22

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Yedi Bela Hüsnü bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Üstel'in yazdığı Yedi Bela Hüsnü, 1 Mart akşamında Show Tv ekranlarında bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede, ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam Show Tv ekranlarında Yeşilçam severler tarafından merakla beklenen Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Sevdiği kızın kalbini kazanabilmek için kabadayı olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu edinen filmin oyuncu kadrosunun efsane isimlerle dolu olması izleyicilerin dikkatini çekti. Peki bu akşam Show Tv ekranlarında seyircilerle buluşacak olan Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte film ile ilgili merak edilenler…

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU

Filmin başkarakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

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Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Hüsnü

Oya Aydoğan - Hüsniye

Şevket Altuğ - Cemal

Ali Şen - Malik

Atilla Ergün - Necati

Ajlan Altuğ - Manav Rasim

Süheyl Eğriboz - Rüstem

Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi

Nermin Denizci - Fatma

Belkıs Dilligil - Makbule

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ YILDA?

1982 yapımı kara komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde gerçekleştirildi.

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