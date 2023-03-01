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Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:20
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
14:22
Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Yedi Bela Hüsnü bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Üstel'in yazdığı Yedi Bela Hüsnü, 1 Mart akşamında Show Tv ekranlarında bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Peki Yedi Bela Hüsnü filmi nerede, ne zaman çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…