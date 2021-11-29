Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

Son dönemin popüler uygulamalarından olan Yemek Sepeti'nin başı belada. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen kurumla ilgili olarak inceleme başlattığını duyurdu. Hacklendiği iddialarıyla yeniden gündeme gelen uygulamayla ilgili olarak binlerce kullanıcı "Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak 16 Kasım tarihinde açıklama yapan kurum; sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı. Peki, Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi? İşte konuya dair detaylar...