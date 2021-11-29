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Haberler Yaşam Yemek Sepeti'nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 14:12

Yemek Sepeti'nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

Son dönemin popüler uygulamalarından olan Yemek Sepeti'nin başı belada. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen kurumla ilgili olarak inceleme başlattığını duyurdu. Hacklendiği iddialarıyla yeniden gündeme gelen uygulamayla ilgili olarak binlerce kullanıcı "Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak 16 Kasım tarihinde açıklama yapan kurum; sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" açıklamasını yapmıştı. Peki, Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi? İşte konuya dair detaylar...

Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

Yemek Sepeti uygulaması hacklendiği iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Kurumun müşterilerine ait kişisel bilgilerin çalındığı bir dönem oldukça konuşulmuştu. Uygulama hakkında inceleme başlatıldığı açıklaması sonrası uygulama kullanıcıları bu olayın doğruluğuna yönelik olarak "Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi?" sorularına yanıt arıyor. Kurum, son dönemde bu tip skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Bu iddialar doğru mu, Yemek Sepeti verileri çalındı mı, hacklendi mi? İşte tüm gelişmeler...

Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

YEMEKSEPETİ HACKLENDİ Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Yemeksepeti hacklendi iddiaları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşırken konuya dair ilgili kurumdan açıklama gelmişti. Yemeksepeti Mart ayında hacklenmişti veriler yeniden sızdırıldı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

AYLAR SONRA BİR HACK İDDİASI DAHA PATLADI

Bu olayın ardından Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 15 Kasım'da Yemeksepeti uygulamasının tekrar saldırıya uğradığı iddia edildi.

Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

Yeni bir söylentiye göre ise; Kullanıcıların kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar,

Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanının satışa çıkarıldığını iddia etti.

Yemek Sepeti’nde skandal üzerine skandal! Yemek Sepeti kullanıcılarının verileri çalındı mı, uygulama hacklendi iddiaları doğru mu?

Öte yandan Kasım ayında CEO değişikliğine giden kuum, Nevzat Aydın'dan sonra Mert Baki ile yola devam etme kararı alındığını açıklamıştı...

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