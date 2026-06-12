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Haberler Yaşam Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:53

Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ile heyecan giderek artıyor. Final gününde gözler, 200 bin TL'yi alacak Yemekteyiz programının kazananı açıklamasına çevrildi. Kazanan belirlenirken yarışmacıların yalnızca yemek performansları değil; sunumları, hijyenleri ve sofra düzenleri de değerlendirmeye alınıyor.

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Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı için geri sayım sona eriyor. 8-12 Haziran 2026 haftasında ekrana gelen programda beş yarışmacı, büyük ödül olan 200 bin TL'yi kazanabilmek için hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergiledi. Günün sonunda yapılan toplu değerlendirme ile birlikte puanlar açıklanıyor ve Zuhal Topal'ın verdiği kritik oylar tabloyu tamamen değiştirebiliyor.

Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 8-12 Haziran 2026 haftanın birincisi henüz belli olmadı. Bilgiler açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Esra

Açelya

Süleyman

Faik

Mine

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Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal’la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?

YEMEKTEYİZ KAZANAN NASIL BELİRLENİYOR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı, yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve finalde Zuhal Topal'ın eklediği puanlarla belirleniyor.

Haftanın sonunda en yüksek toplam puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#YEMEKTEYİZ

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