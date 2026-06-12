Haberler
Yaşam
Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 13:53
Yemekteyiz 8-12 Haziran 2026 Hafta Finali | Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülün sahibi kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali ile heyecan giderek artıyor. Final gününde gözler, 200 bin TL'yi alacak Yemekteyiz programının kazananı açıklamasına çevrildi. Kazanan belirlenirken yarışmacıların yalnızca yemek performansları değil; sunumları, hijyenleri ve sofra düzenleri de değerlendirmeye alınıyor.