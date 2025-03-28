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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 15:20

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'in haftanın finalinde kazanan isim merak konusu oldu. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada bugün son yarışmacı olan İbrahim Bey'in evine konuk olundu. Beş gün boyunca mutfaktaki yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından biri, 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanarak haftanın birincisi olacak. Peki, Yemekteyiz'de büyük ödülü kim kazandı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar…

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'de final heyecanı dorukta! TV8'de ekrana gelen yarışmada, haftanın son yarışmacısı hazırladığı menüyle jüri karşısına çıkacak ve aldığı puanlarla sıralama netleşecek. 150 bin TL'lik büyük ödül için verilen puanlarla kazanan belli olacak. Yarışmanın sonucunu merak eden izleyiciler heyecanla beklerken, haftanın birincisi kim olacak sorusu gündemde. Peki, 28 Mart Yemekteyiz kazanını kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

TV8 İLE 28 MART YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 28 Mart 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

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Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın finalinde henüz kazanan isim belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

HAFTANIN YARIŞMACILARI

Safiye Hanım

Behice Hanım

Ali Bey

Ayhan Bey

Lara Hanım

Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?