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Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
15:20
Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?
Yemekteyiz'in haftanın finalinde kazanan isim merak konusu oldu. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada bugün son yarışmacı olan İbrahim Bey'in evine konuk olundu. Beş gün boyunca mutfaktaki yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından biri, 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanarak haftanın birincisi olacak. Peki, Yemekteyiz'de büyük ödülü kim kazandı, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın şampiyonu kim oldu? İşte detaylar…