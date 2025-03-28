Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL sahibini buluyor! TV8 ile 28 Mart Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'de final heyecanı dorukta! TV8'de ekrana gelen yarışmada, haftanın son yarışmacısı hazırladığı menüyle jüri karşısına çıkacak ve aldığı puanlarla sıralama netleşecek. 150 bin TL'lik büyük ödül için verilen puanlarla kazanan belli olacak. Yarışmanın sonucunu merak eden izleyiciler heyecanla beklerken, haftanın birincisi kim olacak sorusu gündemde. Peki, 28 Mart Yemekteyiz kazanını kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?