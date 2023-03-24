Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:56

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün haftanın finali ile gündeme geldi. Her hafta Cuma günü final bölümü ile ekranlara gelen yarışmada birinci belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışması hafta içi her gün takip ediliyor. Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu soruları yanıt aramaya başladı. 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen 5 yarışmacı en güzel sofrayı hazırlamaya çalışıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? İşte, son bölüm ile 24 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve kazanan…