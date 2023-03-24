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Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!
Giriş Tarihi: 24.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:56

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün haftanın finali ile gündeme geldi. Her hafta Cuma günü final bölümü ile ekranlara gelen yarışmada birinci belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yemek yarışması hafta içi her gün takip ediliyor. Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu soruları yanıt aramaya başladı. 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen 5 yarışmacı en güzel sofrayı hazırlamaya çalışıyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? İşte, son bölüm ile 24 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu ve kazanan…

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

Yemekteyiz kim kazandı son dakika yanıt arıyor. Bu hafta da birbirinden farklı yemek tarifleri değerlendirildi. 50 bin TL değerindeki büyük ödül sadece bir yarışmacının olacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi son dakika belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan programın son bölümünde haftanın finali yaşanıyor. Puanlar toplanıyor ve üzerinde Zuhal Topal'ın puanları ekleniyor. İşte, 24 Mart Yemekteyiz puan durumu…

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 24 MART 2023

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 24 Mart 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

İŞTE YEMEKTEYİZ KAZANANI...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın en yüksek puanını toplayarak 50 bin TL'nin sahibi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. gün yarışmacısı: Filiz Hanım:

2. gün yarışmacısı: Gülşah Hanım:

3. gün yarışmacısı: Oğuzhan Bey:

4. gün yarışmacısı: Seda Hanım:

5. gün yarışmacısı: Onur Bey:

Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı? 24 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile kazanan yarışmacı!
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