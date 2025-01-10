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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
11:55
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı başladı! TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicileri ekran başına toplayan yarışmada, 150 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi haftanın finalinde belli oluyor. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar haftanın şampiyonunu belirlerken, Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ise sonuçları tamamen değiştirebiliyor. Peki, 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...