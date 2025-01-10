Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:55

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final heyecanı başladı! TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicileri ekran başına toplayan yarışmada, 150 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi haftanın finalinde belli oluyor. Yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar haftanın şampiyonunu belirlerken, Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ise sonuçları tamamen değiştirebiliyor. Peki, 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Haftanın son gününde gerçekleşen büyük finalde Yemekteyiz birincisi açıklanıyor. Yarışmacılar, her gün sırayla hazırladıkları yemeklerle hünerlerini sergilerken, tadım sonrası verilen puanlar haftanın kazananını belirliyor. Ayrıca, Zuhal Topal'ın verdiği puanlar sonuçlarda belirleyici bir rol oynuyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

10 OCAK CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

10 Ocak Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesiyle belli olacak.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta büyük ödülün sahibi olan yarışmacı henüz belli olmadı.

150 bin TL'lik ödülü kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Sabriye Dağlı

Reşit Bodur

Nur Karagöz

Mahsum Yıldırım

Kumsal Turgut

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA