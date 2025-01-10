Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 10 Ocak 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın finalinde büyük ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Haftanın son gününde gerçekleşen büyük finalde Yemekteyiz birincisi açıklanıyor. Yarışmacılar, her gün sırayla hazırladıkları yemeklerle hünerlerini sergilerken, tadım sonrası verilen puanlar haftanın kazananını belirliyor. Ayrıca, Zuhal Topal'ın verdiği puanlar sonuçlarda belirleyici bir rol oynuyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu?