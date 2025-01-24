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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
14:37
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde ekranlara geliyor. İlk 4 gün yarışmacılarının ardından final bölümünde Ali Uysal yarışacak. Hafta boyunca arkadaşlarından aldıkları puanların üzerine Zuhal Topal'ın da verdiği puanlar eklenince 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi ortaya çıkacak. Peki Yemekteyiz 'de kim kazandı? 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?