YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu akşam haftanın finaliyle ekranlarda yerini alıyor. Bu akşam ki bölümde büyük ödül sahibini bulacak. Kendi günlerinde yarışan yarışmacılar arkadaşlarından ve Zuhal Topal'dan aldıkları puanlar sonucunda haftanın kazananı olacak. Büyük ödül sahibine kavuşuyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de kim kazandı?