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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 14:37

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde ekranlara geliyor. İlk 4 gün yarışmacılarının ardından final bölümünde Ali Uysal yarışacak. Hafta boyunca arkadaşlarından aldıkları puanların üzerine Zuhal Topal'ın da verdiği puanlar eklenince 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi ortaya çıkacak. Peki Yemekteyiz 'de kim kazandı? 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu akşam haftanın finaliyle ekranlarda yerini alıyor. Bu akşam ki bölümde büyük ödül sahibini bulacak. Kendi günlerinde yarışan yarışmacılar arkadaşlarından ve Zuhal Topal'dan aldıkları puanlar sonucunda haftanın kazananı olacak. Büyük ödül sahibine kavuşuyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz 'de kim kazandı?

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

24 OCAK CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

24 Ocak Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak. Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile birlikte haftanın finalinde kazanan isim açıklanacak.Henüz kazanan yarışmacı belli olmadı.Açıklandığında yer vereceğiz.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Yemekteyiz 1. Gün Yarışmacısı Büşra Aydın

Yemekteyiz 2. Gün Yarışmacısı Yasemin Kıssa

Yemekteyiz 3. Gün Yarışmacısı Olgun Çamlı

Yemekteyiz 4. Gün Yarışmacısı Elif Kılınç

Yemekteyiz 5. Gün Yarışmacısı Ali Uysal

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 24 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

BÜŞRA

YASEMİN

OLGUN

ELİF

ALİ

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