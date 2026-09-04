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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı
Giriş Tarihi: 04.09.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:04
Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı
TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yarışma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Eylül 2026 son bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Hafta boyunca rakiplerine lezzet ziyafeti sunan yarışmacılar arasında puan tablosu şekillenirken, izleyiciler büyük ödülün sahibini ve günün puan durumunu merakla araştırıyor. Peki; Yemekteyiz kim kazandı?