Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, rekabetin doruk noktasına ulaştığı yepyeni bir sezonla hafta içi her gün evlere konuk olmaya devam ediyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü yayınlanan son bölümde mutfaktaki becerilerini sergileyen yarışmacı, masadaki eleştirilerden ve sunum detaylarından kaçamazken; Zuhal Topal'ın vereceği kritik puanlar final öncesi dengeleri altüst ediyor.