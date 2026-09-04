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Giriş Tarihi: 04.09.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 19:04

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan yarışma Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Eylül 2026 son bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Hafta boyunca rakiplerine lezzet ziyafeti sunan yarışmacılar arasında puan tablosu şekillenirken, izleyiciler büyük ödülün sahibini ve günün puan durumunu merakla araştırıyor. Peki; Yemekteyiz kim kazandı?

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, rekabetin doruk noktasına ulaştığı yepyeni bir sezonla hafta içi her gün evlere konuk olmaya devam ediyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü yayınlanan son bölümde mutfaktaki becerilerini sergileyen yarışmacı, masadaki eleştirilerden ve sunum detaylarından kaçamazken; Zuhal Topal'ın vereceği kritik puanlar final öncesi dengeleri altüst ediyor.

Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihli bölümlerde yarışan Nurhayat hanım, Nuray hanım, Bengü hanım, Ali bey ve Erkan bey büyük ödül için menülerini ve masalarını hazırladı.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı

Haftanın finalinde kazanan isim Erkan Bey oldu.

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Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 4 Eylül 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR? 2026 SEZONUNDA YEMEKTEYİZ ÖDÜL MİKTARI

TV8 ekranlarında yayınlanan rekabet dolu yarışmada, her hafta Cuma günü finalinde birinci olan yarışmacı büyük para ödülünün sahibi oluyor. 2026 yılı formatı gereği güncellenen ödül miktarı, 250 bin TL oldu.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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