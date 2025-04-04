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YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
14:30
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu?
Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı bugün yaşanıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, son yarışmacı olarak Seda Hanım'ın evine konuk olundu. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından biri, Topal'ın ve yarışmacıların puanlarıyla en yüksek puana ulaşarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu,150 bin TL'nin sahibi hangi yarışmacı oldu?