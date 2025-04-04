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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 14:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 14:30

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL'lik büyük ödül kimin oldu?

Yemekteyiz'de haftanın final heyecanı bugün yaşanıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen yarışmada, son yarışmacı olarak Seda Hanım'ın evine konuk olundu. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasından biri, Topal'ın ve yarışmacıların puanlarıyla en yüksek puana ulaşarak 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu,150 bin TL'nin sahibi hangi yarışmacı oldu?

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik büyük ödül kimin oldu?

Yemekteyiz'de büyük final heyecanı yaşandı! TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, haftanın son yarışmacısı özenle hazırladığı menüsünü sunuyor. 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli olurken, izleyiciler ekran başında yerlerini aldı. Peki, 4 Nisan 2025 Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim? İşte detaylar…

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik büyük ödül kimin oldu?

TV8 İLE 4 NİSAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 4 Nisan 2025 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

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YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik büyük ödül kimin oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birinci olan ismi henüz belli olamdı.Belli olduğunda yer vereceğiz.

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik büyük ödül kimin oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Mehmet Bey

Yıldız Aykın

Esma Konuk

Deniz Hasanoğlu

Aybike Topuz

YEMEKTEYİZ’DE HAFTANIN FİNALİ GERÇEKLEŞİYOR! TV8 ile 4 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL’lik büyük ödül kimin oldu?