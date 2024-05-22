Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

FARE ZEHRİNİ YENGEME VERDİM YEMEKLERE ATTI

Hüseyin Ç. yengesi ile bir gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, ağabeyine fare zehri verip öldürdüklerini söyledi. İddiaya göre Hüseyin Ç. fare zehrini almış ve yengesi Halime Çevik'e vermişti.