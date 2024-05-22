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Haberler Yaşam Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:25

Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

İstanbul Esenyurt'ta eşi tarafından evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Ç. olay sonrası kaçtığı Mardin'de polise gidip teslim oldu. İddiaya göre Hüseyin Ç. yengesi ile iş birliği yapıp ağabeyinin yemeklerine fare zehri katarak öldürdüklerini söyledi. Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik iddiaları kabul etmedi. Kardeş Hüseyin Ç. ve Halime Çevik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevik'in adli tıptan çıkacak raporunda fare zehri olup olmadığı ortaya çıkacak...

Yunus Emre KAVAK
Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

Olay, 28 Nisan günü saat 18.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 907. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan Eyüp Çevik (37), marketten eve dönen eşi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Çevik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

AĞABEYİNİ FARE ZEHRİ İLE ÖLDÜRTMÜŞ
İddialara göre olayın ardından Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik çocuklarını da alıp kayınbiraderi Hüseyin Ç. ile memleketleri Mardin'e gitti. Hüseyin Ç. geçtiğimiz gün Mardin'de polise gidip kan donduran bir itirafta bulundu.

Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

FARE ZEHRİNİ YENGEME VERDİM YEMEKLERE ATTI
Hüseyin Ç. yengesi ile bir gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, ağabeyine fare zehri verip öldürdüklerini söyledi. İddiaya göre Hüseyin Ç. fare zehrini almış ve yengesi Halime Çevik'e vermişti.

Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!

Halime Çevik'te yemeklerle birlikte eşine yedirmiş zehirlenen adam evinde hayatını kaybetmişti.

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