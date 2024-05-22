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Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:25
Yengesiyle plan yapıp abisini öldürdü: Zavallı adama fare zehri yedirmişler!
İstanbul Esenyurt'ta eşi tarafından evinde ölü bulunan 2 çocuk babası Eyüp Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eyüp Çevik'in kardeşi Hüseyin Ç. olay sonrası kaçtığı Mardin'de polise gidip teslim oldu. İddiaya göre Hüseyin Ç. yengesi ile iş birliği yapıp ağabeyinin yemeklerine fare zehri katarak öldürdüklerini söyledi. Eyüp Çevik'in eşi Halime Çevik iddiaları kabul etmedi. Kardeş Hüseyin Ç. ve Halime Çevik tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevik'in adli tıptan çıkacak raporunda fare zehri olup olmadığı ortaya çıkacak...