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Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
12:48
Son dakika Bedelli askerlik ücreti 2024 gündemde. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler araştırılmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt MSB'den geldi. Memur aylık katsayısı ile beraber haziran-aralık 2024 tarihlerini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti, temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Detaylarda