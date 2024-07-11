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Haberler Yaşam Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:48

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

Son dakika Bedelli askerlik ücreti 2024 gündemde. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler araştırılmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt MSB'den geldi. Memur aylık katsayısı ile beraber haziran-aralık 2024 tarihlerini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti, temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Detaylarda

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

Geçtiğimiz ocak ayında memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişmişti. Memur zammıyla birlikte birçok kalemde yaşanacak değişmenin ardından bedelli askerlik ücretinde de değişim yaşandı. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar araştırması başladı. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

TEMMUZ 2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretleri ve müracaatlarına ilişkin son dakika açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Hazine ve Maliye Bakanlığınca "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

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Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 bedelli askerlik parası açıklandı!

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?
Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi 6 aydır. Ancak bedelli askerlikte 2022 yılında askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir.
Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gün olabilmektedir.

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