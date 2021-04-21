Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi. Bu gelişmenin ardından Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hayatı ve biyografisi