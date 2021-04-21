Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:14

Yeni Çalışma Bakanı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Vedat Bilgin oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirildi. Bu gelişmenin ardından Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği nedir sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni Vedat Bilgin, 1954 yılında Bayburt'ta doğdu. Öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hayatı ve biyografisi

Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

Günlerdir konuşulan Kabine değişikliği yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğe ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise atandı. Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır. Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

İşte, Vedat Bilgin'in hayatı ve biyografisinin tamamı;

Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Yeni bakanlık ve yeni bakanların açıklandığı Resmi Gazete ilanında kabine değişimi kapsamında oluşturulan 'nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

BAĞLI KURULUŞLAR

Kabine değişikliği ile oluşturulan yeni bakanlıklardan 'nın hizmet birimleri birimleri ise şu şekilde belirlendi: Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü.

SON DAKİKA