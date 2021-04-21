Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oldu!

Günlerdir konuşulan Kabine değişikliği yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğe ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ise Vedat Bilgin atandı. Yeni Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır. Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

İşte, Vedat Bilgin'in hayatı ve biyografisinin tamamı;