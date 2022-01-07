Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı verileri

Emekli zammı 2022 TÜİK verilerinin ardından açıklandı. Aralık enflasyonunun belirlenmesi ile birlikte belli olan emekli maaş zammının ardından milyonlarca kişi emekli maaşı hesaplama tablosu için araştırma yaparken en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya yükseldi, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Hal böyle olunca; 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı tutarı da netlik kazandı. Peki; En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL? İşte Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022!