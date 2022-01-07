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Haberler Yaşam Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı verileri
Giriş Tarihi: 07.01.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 07:49

Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı verileri

Emekli zammı 2022 TÜİK verilerinin ardından açıklandı. Aralık enflasyonunun belirlenmesi ile birlikte belli olan emekli maaş zammının ardından milyonlarca kişi emekli maaşı hesaplama tablosu için araştırma yaparken en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya yükseldi, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. Hal böyle olunca; 1600, 2300, 2600, 3200 TL alanların emekli maaşı tutarı da netlik kazandı. Peki; En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL? İşte Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022!

Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL¬?

2022 Emekli zammı hesaplama tablosu belli oldu. Zamlı maaş tutarları açıklanırken "En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtları da resmi açıklamalar ışığında netlik kazandı. Bilindiği üzere; TÜİK tarafından açıklanan enflasyona ek zam yapılarak 2022 yılı için 25.5 oranında bir artış kararı verilmişti. İşte Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022!

Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL¬?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL¬?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL¬?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Yeni emekli maaşı hesaplama tablosu 2022: En düşük ve en yüksek SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? 4A-4B-4C Emekli zammı ne kadar, kaç TL¬?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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