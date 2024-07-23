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Yeni fay hattı tespit edildi! Türkiye’nin güncel deprem haritası hazırlanıyor! Tarih verildi…
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:14
Yeni fay hattı tespit edildi! Türkiye’nin güncel deprem haritası hazırlanıyor! Tarih verildi…
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yeni bir fay hattının tespit edildiğini bildirdi. Deprem araştırmaları konusunda 22 üniversite, 100 araştırmacı ve 90 öğrencinin yürüttüğü çalışma ile ilgili bilgiler veren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'deki diri fayları gösteren haritanın hazır olacağı tarihi açıkladı.