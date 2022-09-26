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Haberler Yaşam Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 11:16

Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

Genel seçimler sonlandı ve İtalya seçimleri hangi parti kazandı sorusunun cevabı İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Birçok siyaset düşkünü, yeni İtalya Başbakanı kim oldu, hangi partiden sorularını yöneltiyor. Seçime eski Başbakan Berlusconi ve Conte'nin de girdiğini belirtelim. Bu sebeple İtalya seçimleri kim kazandı sorusu dün akşamdan beri soruluyor. Giorgia Meloni, İtalya'nın Kardeşleri partisi ile birçok ankette önde götürüyordu. Peki, Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya seçimleri hangi parti kazandı? İşte detaylar…

Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

İtalya'da seçimleri hangi parti kazandı sorusu, dün başlayan İtalya seçimleri ile birlikte sıklıkla sorulan sorular arasında yer aldı. Siyaset meraklıları, Yeni İtalya Başbakanı kim oldu sorusu hakkında cevap arıyor. Giorgia Meloni anketlerde önde götürürken, Berlusconi de Forza Italia ile ittifakı güçlendirdi. Peki, İtalya'da seçimleri hangi parti kazandı? Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İşte detaylar...

Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

YENİ TALYA BAŞBAKANI KİM OLDU?

İtalya Kardeşleri adlı parti ile genel seçimlere başbakan adayı olarak giren Meloni, oyların çoğunluğunu alıp yaptığı ittifak ile başbakan olmaya çok yakın. Peki, Meloni kimdir?

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Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

15 Ocak 1977 Roma'da doğan Meloni, aslen Sicilyalıdır. Vergi danışmanı olan babası, Giorgia Meloni on bir yaşındayken ailesinden ayrıldı. Garbatella bölgesinde büyüdü.

Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katıldı. Bu yıllarda, bakan Rosa Russo Iervolino'nun teşvik ettiği halk eğitimi reformuna karşı protestoda yer alan öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar) kurdu.

1996 yılında, MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

Daha önce Forza İtalia partisinde Berlusconi'nin bakanlarından biri olan Meloni, 2012 yılında İtalya'nın Kardeşleri (FDI) adlı partisini kurdu.

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