Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya’da seçimleri hangi parti kazandı?

Genel seçimler sonlandı ve İtalya seçimleri hangi parti kazandı sorusunun cevabı İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Birçok siyaset düşkünü, yeni İtalya Başbakanı kim oldu, hangi partiden sorularını yöneltiyor. Seçime eski Başbakan Berlusconi ve Conte'nin de girdiğini belirtelim. Bu sebeple İtalya seçimleri kim kazandı sorusu dün akşamdan beri soruluyor. Giorgia Meloni, İtalya'nın Kardeşleri partisi ile birçok ankette önde götürüyordu. Peki, Yeni İtalya Başbakanı kim oldu? İtalya seçimleri hangi parti kazandı? İşte detaylar…