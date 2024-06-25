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YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
07:10
YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?
Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklandı ve yürürlüğe girdi. Çalışmaları tamamlanan ve Bakan Tekin tarafından duyurulan müfredatın öncelikle 1.,5. ve 9. sınıflarda uygulanacağı duyurulmuştu. İlk açıklamalardan sonra düzenleme sürecine tabi tutulan müfredat onaylandı. Yeni müfredat taslağı MEB internet sitesinde yayımlandı site üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Bunun üzerine "yeni müfredat ne zaman uygulanacak? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlayacak mı, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar