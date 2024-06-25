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Giriş Tarihi: 25.06.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 07:10

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

Son dakika yeni müfredat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklandı ve yürürlüğe girdi. Çalışmaları tamamlanan ve Bakan Tekin tarafından duyurulan müfredatın öncelikle 1.,5. ve 9. sınıflarda uygulanacağı duyurulmuştu. İlk açıklamalardan sonra düzenleme sürecine tabi tutulan müfredat onaylandı. Yeni müfredat taslağı MEB internet sitesinde yayımlandı site üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek. Bunun üzerine "yeni müfredat ne zaman uygulanacak? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Okullarda yeni müfredat değişikliği 2024-2025 eğitim döneminde başlayacak mı, nasıl olacak? İşte o tarihler ve detaylar

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

Yeni müfredat için son durum takip edilirken MEB'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son düzenlemelerinin gerçekleştirildiği müfredat Bakan Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeninin gündemde yer alan müfredatın ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu. Müfredatın ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken MEB duyurdu. İşte MEB yeni müfredat değişikliği hakkında ayrıntılar

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

MEB YENİ MÜFREDATI 2024 AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

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YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

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YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?
Bakan Tekin konuşmasında yeni müfredatın ilk uygulamaya gireceği sene bazı sınıf düzeylerini kapsayacağını belirtti:
"1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80'i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" ifadelerini kullandı.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞI PDF İNDİR 2024: MEB Yeni müfredat ne zaman başlayacak, kaçıncı sınıflarda, son durum nedir?

MATEMATİK DERSİNDEN BAZI KONULAR ÇIKARILDI MI?
Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.
Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak."

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