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Yeni nesil çeteler Avrupa'nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor
Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:01
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:43
Yeni nesil çeteler Avrupa'nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor
Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kâbusu oldu. Berlin başta olmak üzere Almanya'nın çeşitli kesimlerinde de uyuşturucu ticaretinden, silah kaçakçılığına, gasptan, tehditle haraç toplamaya kadar birçok suça adı karışan çetelerin soruşturmaları yürüten savcıların öldürülmesi için de "başlık parası" koyduğu ortaya çıktı. Sabah, Avrupa sokaklarını terörize ederek şehrin kâbusu haline gelen, Casperlar çetesinin liderlerinden "Cowboy" lakaplı Koray T.'nin bir tokat kavgasıyla başlayıp mafya liderliğine uzanan kanlı geçmişini mercek altına aldı.