Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

GİDEREK GÜÇLENİYORLAR

Polis, bölgede düzenli olarak büyük çaplı baskınlar yapıyor ancak Doğu'dan gelen tedarik kesintisiz devam ediyor. Milyonlarca dolarlık küresel bütçeleri sayesinde suçlular lojistik açıdan genellikle polisten bir adım önde. Koray T. ve Seyit D., şebekelerini Kuzey Ren-Vestfalya'ya genişletmeye ve yasadışı silah ticareti yoluyla oradaki suç çevrelerinde yer edinmeye çalışıyor.