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Giriş Tarihi: 04.07.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 09:43

Yeni nesil çeteler Avrupa'nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

Türkiye'de cinayet, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla gündeme gelen yeni nesil organize suç örgütleri son dönemde Almanya'nın da kâbusu oldu. Berlin başta olmak üzere Almanya'nın çeşitli kesimlerinde de uyuşturucu ticaretinden, silah kaçakçılığına, gasptan, tehditle haraç toplamaya kadar birçok suça adı karışan çetelerin soruşturmaları yürüten savcıların öldürülmesi için de "başlık parası" koyduğu ortaya çıktı. Sabah, Avrupa sokaklarını terörize ederek şehrin kâbusu haline gelen, Casperlar çetesinin liderlerinden "Cowboy" lakaplı Koray T.'nin bir tokat kavgasıyla başlayıp mafya liderliğine uzanan kanlı geçmişini mercek altına aldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
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Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

Almanya'nın Başkenti Berlin, son dönemde "Daltonlar"dan ayrılanların oluşturdukları Ezginler, Casperler, Şirinler adlı suç örgütleri arasındaki savaşın yeni cephesi haline geldi. Berlin'de bölge kapma yarışına giren çeteler, özellikle kârlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ticaretinde boy gösteriyor.

Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

Çete ayrıca Türk işletmeleri hedef alarak haraç topluyor. Talep edilen 250.000 ila 500.000 euro ödemeyi reddedenler aşırı şiddete maruz kalıyor. Çeteler, bu saldırıları gerçekleştirmek için Balkanlar üzerinden Berlin'e savaş silahı kaçırıyor. Tetik tertibatları 3D yazıcılarla oluşturulan silahlar Avrupa pazarında diğer mafya gruplarına satılıyor.

Görseldeki: Koray T.

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Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

CASPERLER BÖLGENİN HAKİMİ OLMAK İSTİYOR

Özellikle bölgede Casperler çetesi oldukça etkili. Çete, şu anda Almanya'da faaliyet gösteren Türk mafyasının en tehlikeli hücresi olarak kabul ediliyor. Çetenin liderliğini "Kovboy" lakaplı Koray T. (33) ve Seyit D. (32) yürütüyor. Ağları Dubai'ye kadar uzanıyor.

Görseldeki: Seyit D.

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Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

Koray T.'nin suçla ilk tanışması 2016 yılının Eylül ayı. Koray T. Kreuzberg'de kayınbiraderi Ensar K. ile daha önceden aralarında husumet bulunan taksici Kadir Dönmez'i bir tokatla başlayan kavgada kurşun yağdırdı. Sırtına 3 kurşun isabet eden üç çocuk babası Dönmez olay yerinde hayatını kaybederken Koray T., kaçtığı Bulgaristan'da sahte belgelerle 4 ay sonra yakalandı.

Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

KIZININ BAHANE ETTİ SIRRA KADEM BASTI

Almanya'ya iade edilen Koray T. 2019'yılında da on sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 Ağustos 2022 tarihinde ise kızının okula başlama programı nedeniyle geçici izinle tahliye edilen Koray T., o günden sonra Berlin hapishanesine geri dönmedi ve sırra kadem bastı.

Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

DUBAİ'DEN YÖNETİYOR

Dubai'ye kaçan Koray T. suç faaliyetlerini ünlü bir nargile barından yürütmeye devam ederken, sağ kolu "İlyas" lakaplı Seyit D. ise çetesini uyuşturucu kaçakçılığı suçundan girdiği Moabit Hapishanesi'nden yürütüyor.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından silahlı saldırılara karşılık olarak polis, "Ferrum" (Latince'de demir) ve "Telum" (Latince'de silah) adlı özel birimler kurdu. Yapılan araştırmada 2024 yılında çetelerin karıştığı 362 olan ateşli silahlı saldırı sayısı 2025'te 543'e yükselirken, silahlı tehdit vakalarının ise 303'ten 629'a çıktı belirlendi.

Yeni nesil çeteler Avrupa’nın kabusu oldu! Biri cezaevinden diğeri Dubai’den talimat veriyor

GİDEREK GÜÇLENİYORLAR

Polis, bölgede düzenli olarak büyük çaplı baskınlar yapıyor ancak Doğu'dan gelen tedarik kesintisiz devam ediyor. Milyonlarca dolarlık küresel bütçeleri sayesinde suçlular lojistik açıdan genellikle polisten bir adım önde. Koray T. ve Seyit D., şebekelerini Kuzey Ren-Vestfalya'ya genişletmeye ve yasadışı silah ticareti yoluyla oradaki suç çevrelerinde yer edinmeye çalışıyor.

#CASPERLAR

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