Haberler Yaşam Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul'da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:31

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul'da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!