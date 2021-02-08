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Haberler Yaşam Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul'da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:31

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul'da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

İstanbul, Anadolu ile Avrupa arasında bir geçiş noktası olması nedeni ile geçmişten günümüze bu coğrafyanın en gözde şehri oldu. Uğruna büyük savaşlar verildi. Öyle ki, İstanbul'un fethiyle çağ açılıp çağ kapandı. Şimdi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük nüfusa sahip ve ekonomisinin kalbinin attığı kent durumunda. TÜİK tarafından son rakamlarla İstanbul'un nüfusu da belli oldu. Pandemide İstanbul'un nüfusu azalırken megakentte en çok nereli yaşadığı da açıklandı. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların kütüklerine göre sayıları.

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul’da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Belki de bu rakamlar sizi çok şaşırtacak! Ezberleriniz bozulabilir. Megakentte yaşayanların hemşehri sayıları ciddi boyutlara ulaşıyor.

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul’da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Adana

İstanbul'daki nüfus: 96.353

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Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul’da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 207.100

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul’da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Afyonkarahisar

İstanbul'daki nüfus: 60.634

Yeni rakamlar açıklandı! İşte İstanbul’da en çok nereli yaşıyor sorusunun yanıtı!

Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 209.891

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