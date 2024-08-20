YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

DİZİLER EYLÜLDE EKRANLARDA!

Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da haziran ayı itibarıyla televizyon dizileri sezon finali yaptı.

Eylül ayında başlaması beklenen diziler için bir bir açıklamalar gelmeye başladı.