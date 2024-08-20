Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:44
YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV
Dizi sezonu başlıyor. Ekranları başında yeni dizileri merakla bekleyen izleyiciler için yeni sezonda birçok isim yeni projeyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Geçen sezonu iddialı yapımları yeni sezonlarıyla sevenlerinin karşısına çıkarken yeni diziler de geçen sezonun ev sahiplerinin karşısına çıkıyor. Ekranlardan uzun süredir uzak kalan isimler hayranlarıyla yeni yapımlarla buluşuyor. ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1 yeni sezonda beklenen yapımlarıyla geliyor. İşte o çok beklenen diziler