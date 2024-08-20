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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:44

YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

Dizi sezonu başlıyor. Ekranları başında yeni dizileri merakla bekleyen izleyiciler için yeni sezonda birçok isim yeni projeyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Geçen sezonu iddialı yapımları yeni sezonlarıyla sevenlerinin karşısına çıkarken yeni diziler de geçen sezonun ev sahiplerinin karşısına çıkıyor. Ekranlardan uzun süredir uzak kalan isimler hayranlarıyla yeni yapımlarla buluşuyor. ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1 yeni sezonda beklenen yapımlarıyla geliyor. İşte o çok beklenen diziler

YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

Başrolleri ve hikayeleriyle yeni sezonda ekranlarda yerini alacak diziler belli oldu. Bir süredir ekranlarda yer almayan isimler yeni dizileriyle dönerken geçen sezon biten projelerinin ardından yeni yapımlarıyla dönen oyuncular da hayranlarını mutlu edecek. İşte o yapımlar ve isimler

YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

Yeni sezon başlarken dizilerin ne zaman ekranlarda boy göstereceği merakla bekleniyor. Peki, yeni sezonda hangi diziler başlıyor, hangi isimler ekranlara dönüyor?

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YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

DİZİLER EYLÜLDE EKRANLARDA!
Televizyon dizileri Temmuz ve Ağustos aylarında ekrana gelmiyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da haziran ayı itibarıyla televizyon dizileri sezon finali yaptı.
Eylül ayında başlaması beklenen diziler için bir bir açıklamalar gelmeye başladı.

YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

8 YENİ DİZİ EKRANLARDA YERİNİ ALIYOR!
Geçtiğimiz sezon Kuruluş Osman, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri, Gönül Dağı ve Bahar gibi birçok iddialı yapım ekranlarda ev sahipliği yaptı. Yeni sezonda bu yapımlar heyecanla beklenirken onların karşısına yeni diziler çıkıyor. İşte yeni başlayacak o diziler:

YENİ SEZONDA ONLAR GELİYOR! O isimler ekranlara geri dönüyor: İşte ekranların yeni dizileri ATV, Star TV, Show TV

Bir Gece Masalı (ATV)
Kör Nokta(ATV)
Karadut(ATV)
Holding(ATV)
Kalpazan (SHOW TV)
Deha(SHOW TV)
Siyah Kalp(SHOW TV)
Annem Ankara(KANAL D)

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