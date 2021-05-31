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Haberler Yaşam Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 00:37

Yeni saatleri 2021: Hafta içi ve kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

1 Haziran'daki normalleşme kararları, Kabine Toplantısı ile netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararları açıklarken hafta sonu ve hafta içi hakkında bilgi verdi. Buna göre, Haziran ayında hafta sonu ve saatleri değişti. Kabine Toplantısı kararları ile beraber yeni normalleşme takvimi netlik kazanırken hafta içi / kalktı mı sorusu da cevap buldu. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri ne oldu? 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkacak, Cumartesi & Pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar kalktı mı? Bütün detaylar haberimizde.

Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

Yasaklar kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu , Kabine Toplantısı sonrasında en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilecek. Normalleşme kararları ise bugünkü Kabine Toplantısı ile belli oldu. Kabine'nin gündem maddeleri arasında hafta içi ve kısıtlaması da bulunuyordu.

YASAKLAR KALKTI MI VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının devam edeceğini bildirdi. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri hakkında bilgi verdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edeceğini bildirirken hafta içi ve cumartesi yasak saatlerini paylaştı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri değişti. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İşte, yasaklar ne zaman bitecek konusuyla ilgili gelişmeler

Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası saatleri ile ilgili şunları söyledi;

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Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.

Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.

Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.

Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.

Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını söyledi.

Yeni sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta sonu yasak var mı?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

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