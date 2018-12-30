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  • Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli ve sözleri (Kısa, uzun)

Yeni yıla sayıla saatler kala sevdiklerinize en güzel dileklerinizi iletebileceğiniz '' sizlerle… Milyonlarca kişi bir seneyi daha geride bırakmanın hüznünü yaşarken, yeni yıl ile ilgili mesajları da paylaşmaya başladı. Resimli sosyal medyada en çok paylaşımda bulunulan konuların başında geliyor. 'Hoş geldin 2019' yazılı birbirinden güzel görseller için doğru yerdesiniz. Kısa, uzun ve resimli seçenekler ile 2019 ve sözleri sabah.com.tr'de.

RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI

Milyonlarca kişi yeni yıl için geri sayıma geçti. 2019'a artık sayılı saatler kala yılbaşı mesajları en çok ilgi gören konu oldu. Sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler hemen buradan yeni yıl kutlama mesajları seçeneklerine ulaşabilirler.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 19:52
Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

KISA, UZUN YENİ YIL MESAJLARI

Kısa ve uzun seçenekler ile için sayfayı aşağıya doğru sürüklemeniz yeterli.

* Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması veyeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu yıllar.

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Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

* 2019 hepimizin unutamayacağı güzellikler getirsin. En başta ülkemizde sonra da dünyada huzur eksik olmasın.

* 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2019 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

* Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara.

* Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2018'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara.

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

* Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

* Hayatınızın en güzel senesi olsun, dostluklarınız her zaman daim olsun. Nice yıllara.

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

Yeni yıl kutlama mesajları! 2019 Resimli Yılbaşı mesajları ve sözleri (Kısa, uzun)

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

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