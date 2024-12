YENİ YIL MESAJLARI VE SÖZLERİ | En güzel, anlamlı, kısa, uzun ve resimli Yılbaşı Mesajları ile Hoş geldin 2025!

"Seninle geçirdiğim her an çok özel, ama bu yeni yıl, birlikte daha güzel hayaller kuracağımız bir başlangıç olsun. Yeni yılımız kutlu olsun!"

"Bu yıl da kalbim seninle dolup taşsın. Her yeni gün, sevgimizle daha da güzelleşsin. Seni çok seviyorum, mutlu yıllar aşkım!"