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Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
10:57
2025 yılı için açıklanan asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi. Bu, asgari ücrete yapılan toplam yüzde 30'luk bir artışı işaret ediyor. Yeni asgari ücret artışı ile birlikte Bağ-Kur prim ödemeleri, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta primleri gibi birçok kalemde de değişiklikler yaşanacak. Peki, 2025 yılı için en düşük Bağ-Kur primi ne kadar olacak, yeni tutar kaç TL olarak belirlendi?