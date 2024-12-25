Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı yaklaşık 7 milyondan fazla işçi ve işvereni doğrudan etkilemenin yanı sıra, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ana kıstas olarak kabul dilmesinden dolayı vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Açıklanan asgari ücret zammı ile değişikliğe giden birçok kalemden biri de Bağ-Kur primleri oldu. İşte, asgari ücret zammı ile değişen en düşük Bağ-Kur primi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...