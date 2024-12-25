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Haberler Yaşam Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:57

Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

2025 yılı için açıklanan asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi. Bu, asgari ücrete yapılan toplam yüzde 30'luk bir artışı işaret ediyor. Yeni asgari ücret artışı ile birlikte Bağ-Kur prim ödemeleri, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta primleri gibi birçok kalemde de değişiklikler yaşanacak. Peki, 2025 yılı için en düşük Bağ-Kur primi ne kadar olacak, yeni tutar kaç TL olarak belirlendi?

Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı yaklaşık 7 milyondan fazla işçi ve işvereni doğrudan etkilemenin yanı sıra, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ana kıstas olarak kabul dilmesinden dolayı vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Açıklanan asgari ücret zammı ile değişikliğe giden birçok kalemden biri de Bağ-Kur primleri oldu. İşte, asgari ücret zammı ile değişen en düşük Bağ-Kur primi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU 2025?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı %30'luk zam ile 22.104 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL'den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi.

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Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Yeni yıılda geçerli olacak asgari ücret zammı ile birlikte isteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu. İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak belirlendi.

Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

BES KESİNTİ TUTARI NE KADAR OLDU?
BES kesinti tutarı da yeni asgari ücret zammından etkilendi.

BES kesintisi 600,07 TL'den yüzde 30 zamla 780.09 TL olarak güncellendi.

Yeni yılda en düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2025 prim miktarları belli oldu!

BAĞKUR PRİMİ NEDİR?

Bağkur primi, kendi hesabına çalışan bireylerin, ödediği sosyal güvenlik katkısıdır. Ayda bir ödenen prim, beyan ettiğiniz gelire göre hesaplanır.

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