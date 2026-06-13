Yeniden Büyük Türkiye ve Berat Albayrak! CHP ve işbirlikçileri ’128 milyar dolar’ yalanı ile ne amaçladı?

Evet, Batı güçlüyseniz sizinle işbirliği yapar ama güç olmanıza engel olmak için de her türlü puştluğu yapar.

Tüm "oyun planları" Türkiye'yi tökezletmek, durdurmak ve hatta yıkmaktır.

Unutmuş olamazsınız: 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin oyları düştüğünde İtalyan La Repubblica gazetesi, "Yeni bin yılın Selahaddin Eyyubi'si son metroda durduruldu..." manşetiyle Erdoğan ve Türkiye'ye nereden ve nasıl baktıklarını açık etmişlerdir.