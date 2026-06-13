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Yeniden Büyük Türkiye ve Berat Albayrak! CHP ve işbirlikçileri '128 milyar dolar' yalanı ile ne amaçladı?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:03
Yeniden Büyük Türkiye ve Berat Albayrak! CHP ve işbirlikçileri '128 milyar dolar' yalanı ile ne amaçladı?
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, CHP'nin başını çektiği ana muhalefetin Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak üzerinden gerçekleştirdiği '128 milyar dolar' iftirasıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "Anayasa Mahkemesi bu algı siyasetinin hiçbir gerçekliğe dayanmadığını belgeleyerek aşağılık iftirayı sahiplerinin elinde patlattı." dedi. Salih Tuna, Berat Albayrak'ın attığı tarihi adımlara dikkat çekti.