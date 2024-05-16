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Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:18
Yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servislerine nakledip usulsüzlük yaparak SGK'dan haksız kazanç sağladığı öne sürülen yenidoğan çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 sağlık çalışanının olduğu 300 kişilik şebeke çökertildi. Doğumda kalbi duran bebeğini çetenin akılalmaz oyunu yüzünden 1 ay göremeyen anne Rabia Aydın Özkan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.