Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

"EMZİRMEME BİLE İZİN VERMEDİLER"

"Bebeğimiz 15 gün küvezde kaldıktan sonra 'neden çıkmıyor' diye sorduk. Bebeğin iyi olduğunu ama normal bir doğum olmadığı için orada kalması gerektiğini söylediler. Fakat bunu benimle beraber diğer ailelere de söyledikleri için şüphelendik. Bebeğimizi çıkarmak istediğimizi ifade ettiğimizde ise ölüm dahil tüm sorumluluğun bize ait olduğunu belirten bir kağıt imzalatmaya çalıştılar ama bunu göze alamadık.