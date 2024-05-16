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Haberler Yaşam Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:18

Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

Yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan servislerine nakledip usulsüzlük yaparak SGK'dan haksız kazanç sağladığı öne sürülen yenidoğan çetesine operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 sağlık çalışanının olduğu 300 kişilik şebeke çökertildi. Doğumda kalbi duran bebeğini çetenin akılalmaz oyunu yüzünden 1 ay göremeyen anne Rabia Aydın Özkan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

ASLI TOPRAK
CEYDA TAYLAN
Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

Yalova Esenköy'deki ailesine bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıkan 34 haftalık hamile Rabia Aydın Özkan(27), seyir halindeyken sancısı başladı. Yakında bulunan Yalova Devlet Hastanesi'ne giden Rabia Aydın Özkan, plasentanın yırtılması ve kanamanın başlaması sebebiyle acilen doğuma alındı.

Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

4 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURDU

Doğum sonrası bebeğin yaklaşık 4 dakika boyunca kalbinin durması nedeniyle soğuk küvez tedavisi uygulanması uygun görüldü. Ancak hastanede gerekli teçhizatın bulunmaması gerekçesiyle 112'yle görüşen aile Bağcılar'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye giden Özkan ailesinin soğuk küveze alındı ancak antibiyotik tedavisi uygulandı.

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Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

"EMZİRMEME BİLE İZİN VERMEDİLER"

"Bebeğimiz 15 gün küvezde kaldıktan sonra 'neden çıkmıyor' diye sorduk. Bebeğin iyi olduğunu ama normal bir doğum olmadığı için orada kalması gerektiğini söylediler. Fakat bunu benimle beraber diğer ailelere de söyledikleri için şüphelendik. Bebeğimizi çıkarmak istediğimizi ifade ettiğimizde ise ölüm dahil tüm sorumluluğun bize ait olduğunu belirten bir kağıt imzalatmaya çalıştılar ama bunu göze alamadık.

Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

Çocuğumuzu haftada sadece 2 gün sadece 2 dakika görmemize izin veriyorlardı fakat onda da doktor olmuyordu. O yüzden süreç boyunca doktordan düzgün bir cevap alamadık. Soru sormak istediğimizdeyse bizleri tersleyerek konuşuyorlardı. Bebeğimi SGK'nın karşıladığı 1 ay süresince küvezde tuttular.

Yenidoğan çetesi mağdur etmişti! Anne Rabia Aydın Özkan SABAH’a konuştu: Bebeğimi 1 ay…

Bizse çocuğumuza ne yaptıklarını bilmeden beklemek zorunda kaldık. Bebeğimi emzirmeme bile izin vermediler, ona hiç dokunamadım. Süt sağıp bıraktım ama içirdiler mi onu bile bilemiyoruz. Bebeğim 1 ayın sonunda küvezden çıktığında raporları inceledik. O süreçte sadece radyolojik görüntüleme yapmışlar, onun sonuçları vardı. Herhangi bir tedavi yoktu."

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