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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:43

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

SON DAKİKA | Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga geldi. 26 Nisan ve 29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bir kez daha harekete geçti. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5'i doktor, 3'ü hemşire, 5'i sağlık çalışanı ve 1'i sivil 14 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon gözaltına alınan Hilda Keykubad'ın,'Çek fişi' talimatı veren Rıza Keykubad'ın eşi olduğu belirlendi. İşte detaylar!

Emir SOMER
Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Yenidoğan Çetesi'ne yönelik operasyon düzenledi. 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

ARALARINDA DOKTOR VE HEMŞİRE DE VAR

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Kasten Öldürmenin İhmali Davranış İle İşlenmesi ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 5'i doktor, 3'ü hemşire, 5'i sağlık çalışanı ve 1'i sivil 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

26 NİSAN VE 29 TEMMUZ'UN ARDINDAN 3. DALGA GELDİ

26 Nisan ve 29 Temmuz tarihlerinde İstanbul merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yer aldığı toplam 53 şüpheli gözaltına alınmış, 23 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, 16 şüpheli için de "Adli Kontrol" hükümleri uygulanmıştı.

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

YASA DIŞI İLAÇ VE USULSÜZ TIBBİ İŞLEMLERE AİT DOKÜMAN...

3. dalga operasyon kapsamında şüphelilere ait ikamet adresleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; suça konu birçok dijital materyal, yasa dışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi.

SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

Tutuklu örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri saptanan şüphelilerin, SGK Başkanlığı tarafından özel hastanelerde tedavi gören, iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri günlük sekiz bin lira ödeme alabilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri saptandı. Bulunan dijital materyallere incelemek üzere el konuldu.

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