SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!

Tutuklu örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri saptanan şüphelilerin, SGK Başkanlığı tarafından özel hastanelerde tedavi gören, iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri günlük sekiz bin lira ödeme alabilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri saptandı. Bulunan dijital materyallere incelemek üzere el konuldu.