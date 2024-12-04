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SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
11:43
SON DAKİKA | Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! Fırat Sarı ile birlikte hareket etmişler: 14 şüpheli daha gözaltında!
SON DAKİKA | Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga geldi. 26 Nisan ve 29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bir kez daha harekete geçti. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirlenen 5'i doktor, 3'ü hemşire, 5'i sağlık çalışanı ve 1'i sivil 14 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon gözaltına alınan Hilda Keykubad'ın,'Çek fişi' talimatı veren Rıza Keykubad'ın eşi olduğu belirlendi. İşte detaylar!