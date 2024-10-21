Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

İLAÇ SATIŞINDA 1 MİLYON LİRA KAZANDILAR

Hasan Basri Gök'ün anlattıkları hemşirelerin ve doktorların nasıl bir kara düzenin içinde olduklarını gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan ve 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ilaç satışından 2022-2023 yıllarında 1 milyon lira kazandıklarını söyledi. Ayrıca Lyrica isimli psikiyatrik ilaç uyuşturucu madde olarak kullanılırken hemşireler bu ilaçları hastaneden alarak sattıklarını söyledi. Hasan Basri Gök ifadesinde, "Hüseyin ve Doğukan 2022-2023 yılları arasında Güney hastanesinden ilaç kaçırıp sattılar. Bu sattıkları ilaçlardan da elde ettikleri gelir yaklaşık olarak 1 milyon lira civarındadır. Doğukan'a bu durumu sorduğumda hastanenin psikiyatri bölümün muayene ücretini bin 500 liraya yaptığını ve el altından Lyrica isimli ilacı sattığını, aynı zamanda hastane sahibi olan Müzeyyen isimli şahsın akrabası olan hastanenin kendi içerisindeki eczanede çalışan bir erkek şahsın da bu şekilde ilaç sattığını bana söyledi" dedi.