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Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:42

Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

Türkiye'nin gündemini sarsan yenidoğan çetesi 10 bebeğin ölümünden sorumlu. Yenidoğan çetesi yaptıkları usulsüzlükle SGK'dan aldıkları ilaçların satışını yaparak para kazandı. Hemşire Hasan Basri Gök ilaç satışından 2 hemşirenin 2022-2023 yıllarında 1 milyon lira kazandığını söyledi. Ayrıca hemşireler uyuşturucu olarak kullanılan psikiyatrik ilacın da satışını yaptı.

Oğuzhan UYSAL
Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

Türkiye'nin gündemine oturan yeni doğan çetesi 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çete hakkında geçtiğimiz günlerde fezleke hazırlanmış ve çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede düzenlendi.

Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

Bebek ölümlerinden sorumlu olan çetenin diğer bir gelir kaynağı da ilaç satışlarıyla. Yenidoğan çetesi "Curosurf" ve "Infasurf" isimli iki ilaç ile ilgili usulsüzlükler yaptı. "Curosurf" isimli ilaç yoğun bakım ünitelerinde prematüre veya akciğer yetmezliği olan bebeklerin tedavilerinde kullanılıyor. Bu ilacı doktor tarafından yazılan bir ilaç. 3. Seviye hastalara uygulanan bir ilaç olan "Curosurf" kime verileceği doktor tarafından belirleniyor.

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Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

"BEŞ İLAÇ KULLANILMIŞ GİBİ GÖSTERİYOR"

İlaç usulsüzlüğü ise iddianameye de yansıdı. Hemşire Hasan Basri Gök'e bu usulsüzlükler sorulduğunda ise, "Gerekirse yoğun bakımda tedavi gören bir yeni doğanın bir adet ilaç alması gerekiyorsa beş ilaç kullanılmış gibi gösteriyor ve bunu fatura ediyorlardı. Bu durum sürekli bire beş olarak değil, farklılık da gösteriyordu" dedi.

Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

"CUROSURF VE INFASURF İSİMLİ İLAÇLARIN ÇIKIŞLARINI YAPIYORLAR"

Hemşire Hasan Basri Gök ilaç satışından kazanılan paranın Fırat Sarı'nın şirketine aktarıldığını ifade ederek, "Bu işten kazanılan paranın neredeyse tamamı kendi eline geçmiştir. Hatta ben ve Doğukan'a kendisi için bir bekar evi tutarak kirasını bu işten gelen gelir ile ödeyeceğini, kendisinin de sevgilileriyle bu evde kalacağını söyledi. Fırat Sarı ve İlker Gönen'in talimatları ile Ceren Hatice Kırımlı, Cansu Akyıldırım, Hakan Doğukan Taşçı, Serenay Şenkalaycı, Deniz Korkmaz, Damla Atak, Ceylan Çetin, Gözde Kul Yadigar, Mehtap Sayar, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan isimli şahıslar çalıştıkları hastanelerin bebek yoğun bakımlarından Curosurf ve Infasurf isimli ilaçların çıkışlarını yapıyorlar ve İlker Gönen hoca bu ilaçları her gün topluyordu. Toplanılan ilaçlar Medisense şirketinin genel merkezine gidiyordu" diye konuştu.

Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!

İLAÇ SATIŞINDA 1 MİLYON LİRA KAZANDILAR

Hasan Basri Gök'ün anlattıkları hemşirelerin ve doktorların nasıl bir kara düzenin içinde olduklarını gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan ve 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ilaç satışından 2022-2023 yıllarında 1 milyon lira kazandıklarını söyledi. Ayrıca Lyrica isimli psikiyatrik ilaç uyuşturucu madde olarak kullanılırken hemşireler bu ilaçları hastaneden alarak sattıklarını söyledi. Hasan Basri Gök ifadesinde, "Hüseyin ve Doğukan 2022-2023 yılları arasında Güney hastanesinden ilaç kaçırıp sattılar. Bu sattıkları ilaçlardan da elde ettikleri gelir yaklaşık olarak 1 milyon lira civarındadır. Doğukan'a bu durumu sorduğumda hastanenin psikiyatri bölümün muayene ücretini bin 500 liraya yaptığını ve el altından Lyrica isimli ilacı sattığını, aynı zamanda hastane sahibi olan Müzeyyen isimli şahsın akrabası olan hastanenin kendi içerisindeki eczanede çalışan bir erkek şahsın da bu şekilde ilaç sattığını bana söyledi" dedi.

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