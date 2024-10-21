Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
10:42
Yenidoğan çetesinin ilaç oyunu: 1 yılda 1 milyon kazanan hemşireler!
Türkiye'nin gündemini sarsan yenidoğan çetesi 10 bebeğin ölümünden sorumlu. Yenidoğan çetesi yaptıkları usulsüzlükle SGK'dan aldıkları ilaçların satışını yaparak para kazandı. Hemşire Hasan Basri Gök ilaç satışından 2 hemşirenin 2022-2023 yıllarında 1 milyon lira kazandığını söyledi. Ayrıca hemşireler uyuşturucu olarak kullanılan psikiyatrik ilacın da satışını yaptı.