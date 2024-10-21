Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
12:01
Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!
'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek, "İçimdeki bu kuşku bitmedi. Şu an artık şüphe değil buna eminim. Eymen'i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen'in hayatını kararttılar" dedi. İşte haberin detayları…