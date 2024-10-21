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Giriş Tarihi: 21.10.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 12:01

Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nde doğum yapan Ayşe K., şu an 4 yaşındaki oğlu Eymen Ali K.'de, hastane çalışanlarının ihmali nedeniyle yüzde 90 oranında engel oluştuğunu iddia etti. Anne Ayşe K. hep aklında bir şüphe olduğunu belirterek, "İçimdeki bu kuşku bitmedi. Şu an artık şüphe değil buna eminim. Eymen'i içeride bakımsızlıktan ve ihmalden dolayı Eymen'in hayatını kararttılar" dedi. İşte haberin detayları…

DHA
Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden 34 yaşındaki Ayşe K.'nin, 2020 yılında doğum sancıları başladı. İddiaya göre, aciliyeti olan bir hastaydı ancak gelen ambulansla evlerine uzak olan Özel Reyap Hastanesi'ne sevk edildi. Eymen Ali K., bu hastanede prematüre bebek olarak dünyaya geldi.

Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

57 gün annesinden ayrı kalarak entübe edildi. İddiaya göre, hastane çalışanlarının yanlış tedavi uygulaması Eymen Ali K.'de kalıcı hasara neden oldu. Yaşadıklarını anlatan Ayşe K., "Ben orada birçok bebeği gördüm. Hiçbir şekilde ilgilenmiyorlardı, hemşireler oturmuş telefon ile oynuyordu ama çocuklar orada ağlıyordu.

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Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

Bir tanesi morarırcasına ağlıyordu ve neredeyse kuvözden çocuk taşacaktı ağlamaktan, debelenmekten" şeklinde konuştu.

Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

"FIRAT SARI BİZİ APAR TOPAR HASTANEYE ÇAĞIRDI"

Bebeğini görmek için verdiği mücadeleyi anlatan Ayşe K., "Pandemi sürecinde doğdu Eymen. 29 haftalıktı, plasentadan ayrılmıştı çok acil bir hastaydım. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık biz, ambulans geldi. Bizi hastaneye götürdüler. İki tane çok donanımlı hastane vardı yanımızda, bize çok yakındı.

Yenidoğan çetesinin mağdurları tek tek ortaya çıkıyor: Eymen yüzde 90 engelli kaldı!

O iki hastaneyi es geçerek, bizi direkt Özel Reyap Hastanesi'ne getirdiler. Orada apar topar zaten ameliyata alındım. Çocuk yoğun bakıma alınmış. Bana doğumu yaptıran doktor geldi, benimle görüştü. Çocuğun ağladığını, sesini duyduğunu, yoğun bakıma alındığını söyledi. Çocuk iyi olacak, toparlanacak, korkulacak bir şey yok çünkü oksijen gitti diyerek beni teskin etti. Çocuğu, entübe ettiklerini ve uzun bir süre yoğun bakımda kalacağını söyledi. İki gün sonra ben gittim doktorla görüşmeye, çocuğu görmek istediğimi söyledim. 'Çocuğu gösteremeyeceklerini' söylediler bana. Çocuğu görmem gerektiğini söyledim, çünkü annesiyim ve çocuğumu görmek istiyorum diye ısrar ettim. Fotoğraf istedim, en azından çocuğumun neye benzediğini görmek istediğimi, çocuğumu görmek istiyorum hakkım bu benim diye… Ertesi gün fotoğraf vereceklerini söylediler, bana ertesi gün yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafı verildi.

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