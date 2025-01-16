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Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
14:40
Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?
Yeraltı Canavarı konusu ile komedi ve korku türlerinde dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Bir çöl kasabasında geçen film bu akşam ekranlarda. Orijinal adıyla Tremors araştırmalara konu oldu. Peki; Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?