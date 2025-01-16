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Haberler Yaşam Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:40

Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?

Yeraltı Canavarı konusu ile komedi ve korku türlerinde dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Bir çöl kasabasında geçen film bu akşam ekranlarda. Orijinal adıyla Tremors araştırmalara konu oldu. Peki; Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?

S.S. Wilson ve Brent Maddock'ın senaristliğini yaptığı film takip edilmeye başladı. Filme denk gelenler yapımı araştırıyor. İşte, Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları...

Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?

YERALTI CANAVARI KONUSU

Küçük bir çöl kasabası, insan yiyen dev bir yaratığın istilasına uğrar. Bacon ile Ward, kasabayı bu canavarlardan kurtarmak için harekete geçerler.

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Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?

Komedi ve gerilimin harmanlandığı, özel efektleri ve oyuncuların performansıyla kült yapımlar arasında giren Yeraltı Canavarı 1990 yapımı.

Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?

YERALTI CANAVARI OYUNCULARI

Kevin Bacon

Fred Ward

Finn Carter

Michael Gross

Reba McEntire

Charlotte Stewart

Ariana Richards

Victor Wong

Yeraltı Canavarı konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Yeraltı Canavarı filmi ne zaman çekildi?
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