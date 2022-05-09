Haberler Yaşam Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

Giriş Tarihi: 09.05.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 22:18

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

Yerli pasaportun yapımına başlandığı ve kısa sürede hizmete sunulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı kararlarından biri olan yerli pasaportun yapılış amacı ve çıkış tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka bildirildi. Yerli ve milli pasaportun detayları gelmeye devam ediyor. Özellikle yaz mevsimiyle birlikte pasaport alımları da sıklaşmaya başladı. Vatandaşlar da yerli pasaport fiyatı ne kadar sorusunu soruyor. Peki, yerli pasaport ne zaman çıkacak? İşte detaylar…