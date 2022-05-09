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Haberler Yaşam Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!
Giriş Tarihi: 09.05.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 22:18

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

Yerli pasaportun yapımına başlandığı ve kısa sürede hizmete sunulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı kararlarından biri olan yerli pasaportun yapılış amacı ve çıkış tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından halka bildirildi. Yerli ve milli pasaportun detayları gelmeye devam ediyor. Özellikle yaz mevsimiyle birlikte pasaport alımları da sıklaşmaya başladı. Vatandaşlar da yerli pasaport fiyatı ne kadar sorusunu soruyor. Peki, yerli pasaport ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

Kabine Toplantısı kararları arasında yerli ve milli pasaport da yer alıyor. Yerli ve milli pasaportun üretiminin gerçekleşeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pasaportun verileceği tarihi duyurdu. Aynı zamanda neden yerli ve milli pasaportun yapıldığını, küresel tedarik sorununun ne kadar etkili olduğunu da toplantı sonucu basın açıklamasında bildirdi. Peki, yerli pasaport kimlere verilecek, fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

YERLİ PASAPORT NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı açıklamalarında yerli ve milli pasaport hakkında şunları söyledi:

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Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

"Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz."

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

YERLİ PASAPORT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yerli ve milli pasaport üretimine geçiyoruz. Ağustos ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.'' dedi. sözlerini sarf etti.

Yerli pasaport nedir, ne zaman çıkacak? Yerli pasaport kimlere, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama!

YERLİ PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden alınmaktadır.

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