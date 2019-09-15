Yerli ve milli teknolojide havalandık

- Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali. Dünyanın ise havacılık alanındaki en büyük ikinci etkinliğine imza atmak oldukça büyük bir başarı. Bu başarının ardında nasıl bir çalışma disiplini var?

Geçtiğimiz yıldan edindiğimiz deneyimi kullanıyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, paydaşlarımız, TEKNOFEST İcra Kurulu, organizasyon ve iletişimi yürüten ajansların yoğun çaba çalışmaları var. Geçen yıl ilk TEKNOFEST sona erer ermez bu yılı organize etmek için hiç ara vermeden çalışmalara başladık. T3 Vakfı bursiyerleri ve gönüllülerimiz de yoğun bir şekilde çalıştı ve halen çalışmaya devam ediyor. Koordinasyon için yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan paydaş kurumlara kadar onlarca toplantı yapıldı. Her aşamada sahaya inildi. Dünyada bu büyüklükte bir organizasyonu her yıl yapabilen bir yapı yok.