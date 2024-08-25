Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:50
YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu "Mazlum'u getirin bana!" repliğiyle hafızalara kazınan bir Yeşilçam klasiği bu akşam televizyonlarda ekrana geliyor! Filmi ilk defa izlemek isteyenler sinemaseverlerle, filmi yeniden izlemek isteyen Yeşilçam hayranları filme ilişkin detayları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki Atla Gel Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?