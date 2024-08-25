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Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:50

YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu "Mazlum'u getirin bana!" repliğiyle hafızalara kazınan bir Yeşilçam klasiği bu akşam televizyonlarda ekrana geliyor! Filmi ilk defa izlemek isteyenler sinemaseverlerle, filmi yeniden izlemek isteyen Yeşilçam hayranları filme ilişkin detayları arama motorlarında aratmaya başladı. Peki Atla Gel Şaban filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde Kemal Sunal, Nevra Serezli gibi ünlü isimlerin olduğu çok beğenilen Türk yapımı film pazar akşamı içinizi neşeyle doldurmak için ekranlara geliyor. Komedi türündeki Atla Gel Şaban filmi izleyiciler tarafından merak konusu. İşte, filme ait detaylar haberin devamında...

YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

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YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM
Kemal Sunal - Niyazi
Nevra Serezli - Zehra
Dinçer Çekmez - Kazım
Turgut Özatay - Davut
Reha Yurdakul - Halim Bey
Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Zihni Göktay - Halil
Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı
Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı
Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı
Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı
Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı
Renan Fosforoğlu - Kenan

YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası
Nermin Denizci - Sekreter
Hayri Caner - Tüyocu Hayri
Zafer Önen - Mahalleli
Ekrem Dümer - Mahalleli
Ali Berge - Kazım'ın Adamı
Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı
Yavuz Şeker - Minibüs Muavini
Selahattin Fırat - Selahattin
Nizam Ergüden - Yarışsever
Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı
Ünal Gürel - Kasap
Ahmet Turgutlu - Manav
Yaşar Güner - Bakkal
Tuncer Sevi - Oduncu
Ekrem Gökkaya - Kasetçi
Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli

YEŞİLÇAM KLASİĞİ: ATLA GEL ŞABAN | Filmin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bir Yeşilçam klasiği olan Atla Gel Şaban filmi 25 Ağustos 2024 Pazar akşamı Show TV ekranlarında saat 20:00'da sinemaseverlerle buluşacak.

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