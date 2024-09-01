Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak babasından kalan mallar bir hile sonucu akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı, dizlerindeki romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı Arif Efendi adındaki şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır. Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler, köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın köyde adı birden ermişe çıkar. Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini ister. Ancak belediye başkanı olmayı isteyen kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak yarıştan çekilmez ve reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı reisliği kazanır ve kasabanın belediye başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli, esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen ermiş birisi olarak görür.