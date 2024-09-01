Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
16:54
Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?
Yönetmen ve senarist koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu unutulmaz replikleriyle hafızalara kazanan Yeşilçam klasiği Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda Yeşilçam hayranları ve sinemaseverlerle buluşacak! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçı filminde, babasının mirasını almak için köye gelen Rıfkı'nın etrafında dönen trajikomik olaylar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecekler film hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncuları kim film nerede ve ne zaman çekildi?