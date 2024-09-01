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Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:54

Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

Yönetmen ve senarist koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu unutulmaz replikleriyle hafızalara kazanan Yeşilçam klasiği Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda Yeşilçam hayranları ve sinemaseverlerle buluşacak! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Üç Kağıtçı filminde, babasının mirasını almak için köye gelen Rıfkı'nın etrafında dönen trajikomik olaylar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk kez izleyecekler film hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncuları kim film nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

1981 yapımlı komedi, macera kategorilerinde yer alan Türk yapımı film bu akşam ekranlarda! 1 Eylül 2024 Pazar akşamı 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak filme seyircilerin ilgisi oldukça büyük. Başrollerinde Kemal Sunal, Ali Şen gibi ünlü isimlerin olduğu filmin konusu ve oyuncuları merak konusu. İşte Üç Kağıtçı adlı yapıma ilişkin tüm detaylar haberin devamında...

Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN KONUSU NE?
Rıfkı (Kemal Sunal), ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne geri döner. Ancak babasından kalan mallar bir hile sonucu akrabası Sabri'ye (Nizam Ergüden) geçmiştir. Rıfkı, dizlerindeki romatizma rahatsızlığı nedeniyle yağmurun ne zaman yağacağını iyi tahmin eden biridir. Köy halkı Arif Efendi adındaki şeyhten medet umar ve yağmur duasına çıkarlar. Ancak Rıfkı bu kişilere yağmurun bugün yağmayacağını söyler. Bu arada Sabri sürekli olarak Rıfkı'nın köyden gitmesi için uğraşmaktadır. Rıfkı güneşli bir günde yağmurun yağacağını söyler, köylüler ona inanmaz ve onunla iddiaya girerler. Sonunda yağmur yağar. Böylece Rıfkı'nın köyde adı birden ermişe çıkar. Rıfkı, artık çok meşhur biridir. Üfürükçülük yapar, evde kalmış yaşlı kadınların kısmetini açar. Kötürümleri üfleyerek ayağa kaldırır. Bu arada bazı çıkarcılar, köyün belediye başkanı seçimlerine Rıfkı'nın girmesini ister. Ancak belediye başkanı olmayı isteyen kasabanın zenginlerinden Satılmış Ağa (Ali Şen) Rıfkı'ya rüşvet teklif eder Rıfkı bu parayı alır ve köylülerin tüm borçlarını öder. Ancak yarıştan çekilmez ve reis adaylığı devam eder. Sonunda Rıfkı reisliği kazanır ve kasabanın belediye başkanı olur. Başkan olduktan sonra mahalleli, esnafın yaptığı yanlışları görür ve tüm sorunları düzeltir. Rıfkı'nın her dediği çıktığı için halk onu tamamen ermiş birisi olarak görür.

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Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

Rıfkı bir gece rüyasında öleceği saati görür ve bunu halka söyler, herkes Rıfkı'nın dediği saatte öleceğini zanneder ve üzülür. Ancak bu sadece bir rüyadır ve Rıfkı'nın dediği çıkmaz. Sonunda halk ona inanmaz ve üçkâğıtçı olduğu ortaya çıkar. Ancak Rıfkı çıkıp halka bir ermiş olmadığını anlatır ve halk onun yaptığı iyilikleri bildiğinden Rıfkı'yı çok sever ve sadece onun belediye başkanı olarak başlarında kalmasını isterler. Rıfkı, Sabri'den babasının tüm mallarını geri alır, Sabri hileyle aldığı malları kaybeder ve karısı tarafından da terk edilir. Satılmış Ağa da birçok değerli malını ve altınlarını Rıfkı'yla giriştiği reislik yarışında kaybeder. Sonunda Rıfkı kazanır ve halk tarafından sevilen bir başkan olur. Artık üçkâğıtçı olmadığı da halk tarafından anlaşılmıştır.

Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Rıfkı
Ülkü Özen - Nuriye (ses. Ayşin Atav)
Ali Şen - Satılmış Ağa (ses. Sadettin Erbil)
Turgut Özatay - Armutlulu Hasan (ses. Timuçin Caymaz)
Nizam Ergüden - Sabri (ses. Ünal Gürel)
Reha Yurdakul - Kahveci Rıza (ses. Levent Dönmez)
Hakkı Kıvanç - Mustafa (ses. Devrim Parscan)
Arap Celal - Köylü (ses. Hayri Arlı)
Zeki Sezer - Belediye Memuru Zeki (ses. Devrim Parscan)
Muhteşem Durukan - Durmuş (ses. Metin Çeliker)
Zehra Uçar - Raziye (ses. Güler Ökten)
Renan Fosforoğlu - Ahmet Efendi (ses. Erdoğan Esenboğa)
Yadigar Ejder - Hamza
Zeki Alpan - Arif Efendi (ses. Rıza Pekkutsal)
Haydar Karaer - Bakkal (ses. Ersan Uysal)

Yeşilçam klasiği: Üç Kağıtçı bu akşam ekranlarda! Üç Kağıtçı filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi?

Ahmet Turgutlu - Kasap Ali (ses. Zafer Önen)
Ayten Koçak - Çirkin Kız (ses. Fatoş Tez)
İsmail Cavcı - Muhsin
Sabahat Işık - Ahmet Amca'nın eşi (ses. Celile Toyon)
Baki Tamer - Rüstem Ağa (ses. Orhan Alkan)
Selahattin Fırat - Doktor
Kudret Karadağ - Satılmış Ağa'nın adamı
Süheyl Eğriboz - Satılmış Ağa'nın adamı
Necdet Kökeş - Kötürüm Ahmet
Nermin Özses - Çirkin Kızın annesi
Ali Demir - Köy muhtarı
Seyfettin Karadayı - Murat Hoca (ses. Kemal Bekir)
Ahmet Sert - Arabacı (ses. Rıdvan Çelebi)
Erdoğan Seren - Satılmış Ağa'nın adamı

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