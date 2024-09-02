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Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:15

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ahu Tuğba'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen haber geldi. 69 yaşındaki oyuncu Miami'deki evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerini çağıran kızı Anjelik Calvin ise medyanın ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Anjelik Calvin'in kim olduğunu, yaşını ve mesleğini arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte, güzel oyuncu Ahu Tuğba'nın kendi kadar güzel kızı Anjelik Calvin hakkında bilgiler…

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

Ahu Tuğba'nın beklenmedik vefatı gündeme bomba gibi düşerken sevenleri ve hayranları büyük bir üzüntüyle sarsıldı. Kızı Anjelik ile birlikte yaşayan ünlü sinema oyuncusunun vefatına kızı bizzat şahit olarak derinden etkilendi. İnternet kullanıcıları ise annesiyle olan benzerliğiyle dikkatleri çeken Anjelik Calvin'i araştırmaya başladı. Peki, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nerede yaşıyor?

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

Ajelbegü Ahu Anjelik Alejnatij 11 Kasım 1993 yılında yılında Arnavut asıllı Amerikalı Doktor Timmy Alejtanij ve Türk Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı olarak Amerika'nın Floriada eyaletinde Miami kentinde dünyaya gelmiştir.

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Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELIK CALVIN KİMDİR?
Anjelik Calvin 1993'te ABD'nin Miami kentinde doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan annesi Ahu Tuğba'nın Timmy adlı Arnavut ve İtalyan asıllı kocasından dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken New York Film Academy'den mezun olmasının yanı sıra yurt dışında iyi bir tiyatro alt yapısı ve eğitimi aldı. Buna Türkiye'de gitmiş olduğu Haldun Dormen, Murat Şenol'un da eğitim verdiği Ekol drama sanat okulu dahildir.

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

ANJELIK CALVIN'İN MESLEĞİ NE?
Geçtiğimiz yıllarda Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 29 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

Genç yaşta olmasına rağmen 2012 yılında Beyaz Saray'a davet edilmiş, ikili seçim öncesi davette bir araya gelmiştir. Sosyal medyada bu olay büyük yankı uyandırmış ve Anjelik haftalarca gündem manşetlerinden inmemişti.

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