Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELIK CALVIN KİMDİR?

Anjelik Calvin 1993'te ABD'nin Miami kentinde doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan annesi Ahu Tuğba'nın Timmy adlı Arnavut ve İtalyan asıllı kocasından dünyaya geldi. Henüz 13 yaşındayken New York Film Academy'den mezun olmasının yanı sıra yurt dışında iyi bir tiyatro alt yapısı ve eğitimi aldı. Buna Türkiye'de gitmiş olduğu Haldun Dormen, Murat Şenol'un da eğitim verdiği Ekol drama sanat okulu dahildir.