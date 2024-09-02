Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
11:15
Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kimdir? Anjelik Calvin kaç yaşında, nerede yaşıyor, mesleği ne?
Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Ahu Tuğba'dan geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen haber geldi. 69 yaşındaki oyuncu Miami'deki evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekiplerini çağıran kızı Anjelik Calvin ise medyanın ilgi odağı oldu. Vatandaşlar Anjelik Calvin'in kim olduğunu, yaşını ve mesleğini arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. İşte, güzel oyuncu Ahu Tuğba'nın kendi kadar güzel kızı Anjelik Calvin hakkında bilgiler…