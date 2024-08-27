Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
15:26
Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Yeşilçam klasiği film bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 1983 yapımlı komedi ve macera türündeki filmi ilk kez izlemek isteyenlerle yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?