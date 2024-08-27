Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:26

Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu Yeşilçam klasiği film bu akşam ekranlarda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 1983 yapımlı komedi ve macera türündeki filmi ilk kez izlemek isteyenlerle yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Peki Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

27 Ağustos Pazartesi akşamı Show TV'de 20:00'da ekranlara gelecek Tokatçı filmine izleyiciler ve sinemaseverlerin ilgisi oldukça büyük. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nazan Saatçi'nin olduğu filmin detayları araştırılıyor. İşte, bu akşam ekranlara gelecek Tokatçı filmine ilişkin detaylar ve daha fazlası haberin devamında…

Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NE?
Osman köyün ağası Hasan Ağa'nın kızını sever. Hasan Ağa ise kızı için çok para ister. Bunun üzerine Osman İstanbul'a gider orada çoğu zaman aç kalarak başlık parasını biriktirir ancak köyüne dönerken yolda tokatlanır(soyulur). Daha sonra Osman İstanbul'a tekrar gider ve bir tesadüf eseri asker arkadaşı Şevket'le karşılaşır. Şevket Osman'a tokatçılığı öğretir. Osman çok para kazanır ve köye döner. Şevket'le birlikte bir plan hazırlayıp Hasan Ağa'yı da tokatlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

TOKATÇI FİLMİNİN OYUNCULARI
Kemal Sunal (Osman)
Nazan Saatçi (Emine)
Şevket Altuğ (Şevket)
Ali Şen (Hasan Ağa)
Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol)
Süheyl Eğriboz (Sarı Recep)
Selahattin Fırat (Deli Sait)

Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

Zuhal Üstüntaş (Osman'ın Annesi)
Muhteşem Durukan (Osman'ın Babası)
Hakkı Kıvanç (Rüstem)
Zeki Sezer (Kumarbaz Avni)
Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi)
Celal Donat
Çetin Başaran
Zeki Alpan

Yeşilçam sineması: Tokatçı | Tokatçı filminin konusu ne, oyuncuları kim, film ne zaman ve nerede çekildi?

TOKATÇI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Kemal Sunal klasiklerinden olan Tokatçı filmi İstanbul Sarıyer sınırları içerisinde yer alan Reşitpaşa'da çekildi.

SON DAKİKA