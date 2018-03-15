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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Giriş Tarihi: 15.03.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 20:25
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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında oynayan Ali Şen Türk sinemasının efsane ların biridir. Ayrıca ünlü oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış, 290 kadar filmde rol almıştır. Genellikle kötü, cimri ve paragöz adam rolleriyle tanınmıştır.

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Feridun Çölgeçen

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Feridun Karakaya

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Sanat yaşamına 1964 yılında başlayan Kazım Kartal, Türk sinemasının adı fazla bilinmeyen kahramanlarındandır. Genellikle karakter rollerde yardımcı olarak rol alan "kötü adam" Kartal, sanat yaşamı boyunca 1000 civarında (saptanabilen 350), filmde rol almış, iki senaryo yazmış, bir filmin yönetmenliğini üstlenmiştir. Bir dönem seks filmleri furyasında da çeşitli filmlerde rol alan Kartal, o süreçteki gerekçesini şu sözlerle açıklamıştır: "Parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp, alay konusu olmak canıma tak demişti, mecburdum".

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Necdet Tosun

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

1940 yılında Gençler Temaşa Heyeti'nde sanat hayatına başladı. 1949 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Efsuncu Baba" romanından uyarlanan filmde rol alarak sinema luğuna başladı. 400'ün üzerinde filmde yer alan usta bir oyuncudur. Ermeni olduğunu saklamayan ve kendi ismini kullanan nadir oyuncularından biri olan Terziyan, daha ziyade iyi yürekli aile reisi rolleriyle geniş kitlelerce tanındı.

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'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar
Yeşilçam'ın her filminde gördüğümüz ama ismini bilmediğimiz sanatçılar

Rüştü Asyalı

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