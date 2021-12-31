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Haberler Yaşam Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:38

Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

Büyük Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için artık sayılı saatler kaldı. Yeni yıla girmenin mutluluğu içerisinde olacak olan vatandaşlar, aynı zamanda Milli Piyango çekilişi içinde heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Henüz biletlerini almayanlar yılbaşı bilet fiyatları 2022 ile Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Yarım, çeyrek ve tam bilet fiyatları bayiden alındığı gibi internetten de satın alınabilir. Peki, Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır? İşte Yılbaşı bilet fiyatları 2022

Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

Milli Piyango Yılbaşı bilet fiyatları 2022, yeni yılın gelmesine sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango'da büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi heyecanla bekleyen vatandaşlar, Yılbaşı bilet fiyatları 2022 ile birlikte çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Henüz biletini almayan vatandaşlar internetten veya bayilerden büyük çekiliş öncesi biletlerini alabilecek. Peki, İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte Yılbaşı bilet fiyatları 2022

Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

İNTERNETTEN NASIL BİLET ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri, Millipiyango Şans Oyunları uygulaması ve Milli Piyango Online web sitesi üzerinden satılıyor. Biletler, 9 Kasım 2021 itibarıyla satılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği yılbaşı çekiliş sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekiliş gerçekleştikten sonra millipiyangoonline.com'da ilan edilecek.

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Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

Üye Ol kısmındaki formu doldurun ve yeni hesap açın. 18 yaşını doldurduysanız hesap açabilirsiniz. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız gerçekleştiği zaman e-posta adresine gönderilecek. Sonrasında ödeme seçeneklerinden istediğiniz bileti alabilirsiniz.

Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2022 saat 23.00'da gerçekleştirilecek. 31 Aralık akşamı yapılacak ilk çekilişler 17.00'da başlayacak. Bu saatte başlayan çekilişlerde 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar açıklanacak. Saat 18.30'a gelindiğinde 6 bin TL kazanan numara çekilişi yapılacak. Saat 20.30'da ise 240 TL, 2 bin TL kazanan numaralar açıklanacak.

Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç tanedir. Bilet yarım ise ikramiyenin yarısı; çeyrek ise ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı alınır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösteriyor. Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoride yer alıyor. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini kazanıyor.

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