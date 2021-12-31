Yılbaşı bilet fiyatları 2022: Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İnternetten bilet nasıl ve nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango biletleri; çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç tanedir. Bilet yarım ise ikramiyenin yarısı; çeyrek ise ikramiyenin çeyreği, tamsa ikramiyenin tamamı alınır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde farklılık gösteriyor. Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoride yer alıyor. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini kazanıyor.