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Haberler Yaşam Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 22:28

Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?

Yılbaşı menüsü önerileri bugün akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemine geldi. Öyle ki yeni yılı sevdiklerini evinde ağırlayarak kutlayacak olan vatandaşlar birbirinden lezzetli yemeklerle verecekleri davetin planını yapıyor. Bu noktada "Pratik ve kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 en güzel, kolay ve pratik yılbaşı menüsü önerileri, yemek, tatlı ve meze tarifleri...

Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?

Yeni yıl sofralarına özel en güzel yılbaşı menüsü önerileri bugün araştırma konusu haline geldi. Çeşitli tatlılarla, mezelerle ve birbirinden leziz yemeklerle misafirlerini ağırlayacak olan binlerce kişi şimdi yemek tarihleri arayışına çıktı. Sizler için hazırladığımız haberimizde çorbadan tatlıya yeni yıla özel tarifleri bir araya derledik. İşte 2022 en güzel, kolay ve pratik yılbaşı menüsü önerileri, yemek, tatlı ve meze tarifleri...

Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?

İşte yılbaşı sofranıza yakışacak bir menü;

ARA SICAK SEÇİMİ: KESTANELİ MANTAR SOTE
Malzemeler: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 400 gram kestane mantarı, 3 diş sarımsak, taze kekik, tuz, karabiber, soya sosu ve kestane. Yapılışı: Kuru soğan piyazlık olarak doğranıp zeytinyağı ile kavrulur. Kavrulan soğana kestane mantarı ve baharatlar eklenir. Yumuşayan mantarlara önceden haşladığımız kestaneler de eklenerek bir tur daha, az yağda çevrilir.

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Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?


ANA YEMEK: FIRINDA SARIMSAK SOSLU HİNDİ
Malzemeler: 1 küçük hindi, 1 su bardağı sıcak su, 4-5 diş iri sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım çay bardağı soya sosu, 2 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı tam buğday unu. Yapılışı: Soya sosu, bal, sarımsak ve un karıştırılır. Karışım hindiye dökülerek marine edilir. Hindi, fırın tepsisine yerleştirilir. Arzu edilirse hindinin etrafına brokoli konulabilir. Ardından baharatlar eklenir ve fırınlanır.

Yılbaşı menüsü önerileri 2022: Pratik, kolay Yılbaşı menüsü nasıl olur, önerileri neler, yılbaşında hangi yemekler, tatlı ve mezeler yapılır?

TATLI SEÇİMİ: KOZALAK TATLISI
Malzemeler: 160 gram bitter çikolata, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı ham kakao, 2 yemek kaşığı bal ve 250 gram mısır gevreği. Yapılışı: Bitter çikolata benmari usulüyle eritilir. Eriyen bitter çikolataya Hindistan cevizi yağı ilave edilir. Ham kakao, bal ve mısır gevreği ilave edilir. Üzerine süslemek için; ceviz, badem, fındık, fıstık kullanılabilir.

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