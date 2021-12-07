Bu sene Yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralık 2021 yarım gün mü? 1 Ocak 2022 yılbaşı kaç gün resmi tatil olacak?

Bu yılın son günleri yaklaşırken binlerce çalışan ve öğrenci, yılbaşı resmi tatili için geri sayıma başladı. Her sene olduğu gibi 31 Aralık 2021 tarihinde yeni yılın gelişi coşku ve umutla kutlanacak. Bu noktada ise "31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tatil planlarına başladı. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İşte yeni yıl tatiline dair tüm detaylar...