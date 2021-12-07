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Haberler Yaşam Bu sene Yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralık 2021 yarım gün mü? 1 Ocak 2022 yılbaşı kaç gün resmi tatil olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:21

Bu sene Yılbaşı resmi tatil mi, 31 Aralık 2021 yarım gün mü? 1 Ocak 2022 yılbaşı kaç gün resmi tatil olacak?

Bu yılın son günleri yaklaşırken binlerce çalışan ve öğrenci, yılbaşı resmi tatili için geri sayıma başladı. Her sene olduğu gibi 31 Aralık 2021 tarihinde yeni yılın gelişi coşku ve umutla kutlanacak. Bu noktada ise "31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler tatil planlarına başladı. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? İşte yeni yıl tatiline dair tüm detaylar...

Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün sürecek? 31 Aralık 2021 yarım gün mü, 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatili hangi güne denk geliyor?

Aralık ayının sonuna yaklaşırken öte yandan 31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil süresi araştırma konusu haline geldi. Yeni yıla girecek olmanın coşkusuyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken öte yandan binlerce kişi şimdiden "31 Aralık ve 1 Ocak Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere yılbaşı 2022 yılının ilk resmi tatili olacak.

Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün sürecek? 31 Aralık 2021 yarım gün mü, 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatili hangi güne denk geliyor?

2021 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Cuma gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı tatil değildir. 1 Ocak Cuma günü ise kamu ve özel sektörde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

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Yılbaşı resmi tatil mi, kaç gün sürecek? 31 Aralık 2021 yarım gün mü, 1 Ocak 2022 yılbaşı resmi tatili hangi güne denk geliyor?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

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