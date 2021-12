BURAYA KADAR

Komedi, kara mizah türündeki Buraya Kadar filminin oyuncuları arasında Jonah Hill, James Franco, Emma Watson, Craig Robinson, Rihanna gibi yıldız isimler yer alıyor. Garip felaketlerle yıkılan Los Angeles'ta altı arkadaş evde mahsur kalır ve azalan erzak, yükselen stres dengeleri alt üst eder.

Unutamadığım Aşk 1957

(An Affair to Remember)

Türkiye'de 1960 yılının şubat ayında gösterime giren "An Affair to Remember", Hollywood'un klasikleşmiş romantik filmlerden biridir. Okyanus yolculuğundaki bir gemide tanışan Nickie (Cary Grant) ve Terry (Deborah Kerr), birbirlerine çılgıncasına âşık olurlar ama ne yazık ki her ikisi de başka kişilerle nişanlıdır. O gemiden iki sevgili olarak inip, yeni bir hayata başlamaları mümkün değildir.