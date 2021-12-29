Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

31 Aralık 2021 gecesini 1 Ocak 2022'ye bağlayan gün yılbaşı günü olarak biliniyor. Bilindiği üzere; çoğu kişi internet üzerinden online alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor. Bu kapsamda; bazı özel günlerde kargo çalışma saatleri de gündeme gelmiş oluyor. Hal böyle olunca; yeni yılın gelmesi ve yılbaşı gecesi sebebiyle "Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu, saatleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; yılbaşında kargolar çalışıyor mu, açık mı? İşte konuya yönelik ayrıntılar!