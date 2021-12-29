Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar da diğer kurumlar gibi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tatil yapacak. 31 Aralık 2021 Cuma günü dağıtıma yetişmeyen kargolar Pazartesi gününden itibaren alıcıya ulaştırılacak. Evrak ve kargo gibi postane işlemleri de Pazartesi gününden itibaren yapılabilecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil olmayacak.