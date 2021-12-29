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Haberler Yaşam Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:05

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

31 Aralık 2021 gecesini 1 Ocak 2022'ye bağlayan gün yılbaşı günü olarak biliniyor. Bilindiği üzere; çoğu kişi internet üzerinden online alışveriş yaparak ihtiyaçlarını gideriyor. Bu kapsamda; bazı özel günlerde kargo çalışma saatleri de gündeme gelmiş oluyor. Hal böyle olunca; yeni yılın gelmesi ve yılbaşı gecesi sebebiyle "Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu, saatleri neler?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; yılbaşında kargolar çalışıyor mu, açık mı? İşte konuya yönelik ayrıntılar!

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

"Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta kargolar çalışıyor mu, saatleri neler?" sorularının yanıtları, yeni yıla sayılı günler kala merak konusu oldu. Yılbaşı gecesi özel günler arasında yer aldığı için yılbaşı günü kargo çalışma saatleri araştırılan konular arasında yerini alıyor. İşte yılbaşı kargo çalışma saatleri bilgileri.

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

31 ARALIK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık, tatil veya yarım gün değil. Bu nedenle kargo (09:00-18:00) ve PTT'nin (07:30-17:30) normal mesai saatinde çalışması bekleniyor.

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Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil olarak kabul edilecek. Resmi tatillerde PTT çalışıyor. Kargo firmalarında ise bu durum değişiklik gösteriyor. Ancak 2022 yılında 1 Ocak cumartesi gününe denk geldiğinden tatil durumu değişiklik gösterebilir.

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Yılbaşında kargolar açık mı kapalı mı? 31 Aralık’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı ve saatleri neler?

YILBAŞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar da diğer kurumlar gibi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tatil yapacak. 31 Aralık 2021 Cuma günü dağıtıma yetişmeyen kargolar Pazartesi gününden itibaren alıcıya ulaştırılacak. Evrak ve kargo gibi postane işlemleri de Pazartesi gününden itibaren yapılabilecek.

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil olmayacak.

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