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Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:02

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, milyonlarca vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile konu ile ilişkin ayrıntılar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kent içi raylı sistemlerin ücret tarifesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, 1 Ocak 2025 Çarşamba marmaray, metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilişkin sorular 28 Aralık Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yanıt buldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ifadeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden milyonlarca vatandaş tarafından takibe alındı. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul'da Marmaray, metrobüs, tramvay, metro bedava mı? İşte, ayrıntılar...

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.

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Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıklamalarında;

"28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?
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