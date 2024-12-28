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Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
14:02
Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?
Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı, milyonlarca vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile konu ile ilişkin ayrıntılar belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kent içi raylı sistemlerin ücret tarifesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, 1 Ocak 2025 Çarşamba marmaray, metrobüs, tramvay, metro bedava mı?