Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul-Ankara-İzmir metrobüs, tramvay, metro bedava mı?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı ile ilişkin sorular 28 Aralık Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda yanıt buldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ifadeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet eden milyonlarca vatandaş tarafından takibe alındı. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 1 Ocak 2025 Çarşamba İstanbul'da Marmaray, metrobüs, tramvay, metro bedava mı? İşte, ayrıntılar...