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Haberler Yaşam Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:21

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Yeni yıl için plan yapan vatandaşlar yılbaşı toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak tarihine bağlayan gece yeni yıl heyecanla karşılanacak. Resmi tatil takviminde yer alan 1 Ocak Cumartesi günü otobüs, metro, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'den son dakika açıklaması geldi. Normal şartlarda resmi tatil günü kabul edilen 1 Ocak'ta toplu ulaşım bedava oluyor. Buna göre; Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı? İşte son bilgiler…

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, 31 Aralık 2021, 1 Ocak 2022 toplu ulaşım bedava mı sorusunun yanıtı an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Otobüs ve metro seferleri 24 saat hizmet sağlarken diğer toplu ulaşım araçlarının bedava olup olmadığı merak ediliyor. Yılbaşında toplu taşıma kullanımı her zamankinden daha fazla oluyor. Peki Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

YILBAŞI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

Yılbaşı otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Türkiye'de yılbaşında metro, metrobüs, tramvay, Marmaray gibi toplu ulaşım araçları sık kullanılacak. Her gün defalarca kullanılan toplu ulaşım yolları resmi tatil günlerinde ücretsiz oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Cuma gecesi oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak otobüs ve metro seferleri artırıldı.

Cuma gecesi saat 24.00 ile cumartesi 05.00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186'ya çıkarıldı.

15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz- Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

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Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

"Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak

İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz yapılacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Fünikülerinde ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek.

Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesiyle çalışacak.

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün yani 31 Aralık'ta toplu taşıma ücretli olacak. Metro İstanbul' da Yılbaşı gecesi 6 metro hattı 24 saat, diğer hatlarımız 02:00'ye kadar çalışacak. 1 Ocak 2021 Cumartesi günü tüm hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacak.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna açıklama geldi! 1 Ocak otobüs, metrobüs, vapur, metro, Marmaray ücretsiz mi, bedava mı?
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