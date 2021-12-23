“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.