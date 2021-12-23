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Haberler Yaşam “Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 15:20

Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Yeni yıla sayılı günler kala sokağa çıkma yasağı hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında yılbaşında yasak uygulanmıştı. Benzer bir durumun bu sene için de geçerli olup olmayacağını merak edenler "Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? Yılbaşında yasak var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son bilgiler.

“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

2022 yılı için geri sayım başladı. Bu yıl yılbaşı için hazırlık yapan vatandaşlar için en önemli konu ise "Yılbaşında yasak var mı?" sorusunun yanıtı oluyor. Bu kapsamda; "Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?" sorusuna yanıt aranırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki; 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler.

“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

“Yılbaşında yasak var mı?” sorusunun yanıtı bekleniyor! 31 Aralık-1 Ocak Yılbaşı sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

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