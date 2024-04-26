Yıldız Dağı’nda kaybolmuştu: Emekli öğretim üyesi ile ilgili yeni detay!

ZİRVEYE ULAŞMIŞ

Taşpınar da bu kulübün üyeleriyle yoluna devam etti. Kulüp üyeleri ile Taşpınar, Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Faaliyetin sona ermesiyle birlikte dağcılar inişe başladı. Kulübün üyelerinden biri arkadan gelerek, iniş yolundaki dağcıları takip etti. Ancak Taşpınar, kulüp üyesi olmadığı için grubun içerisinde olup olmadığı fark edilmedi. Kulüp üyeleri iniş yaptıktan sonra Taşpınar'ın arkadaşlarıyla karşılaşınca yanlarında olmadığı saptandı. Bunun üzerine Taşpınar'ın kaybolduğu ortaya çıktı. Taşpınar'ın tuvalet ihtiyacı için gruptan ayrılmış olabileceği değerlendirildi.