Haberler
Yaşam
Yıldız Dağı'nda kaybolmuştu: Emekli öğretim üyesi ile ilgili yeni detay!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:09
Yıldız Dağı'nda kaybolmuştu: Emekli öğretim üyesi ile ilgili yeni detay!
Mersin'in Toroslar ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ın (79) 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'nda kaybolduğu olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tırmanış yapan Taşpınar'ın iki arkadaşıyla bölgeye gittiği, onlar yorulunca Ereğli ilçesinden gelen dağcılarla zirveye çıktığı kaydedildi.