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YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
13:27
YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…
Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yılın son indirimi raflarda yerini alıyor. 30-31 Aralık aktüel katalog indirimlerde birçok farklı kategoride ürün raflara diziliyor. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş alışveriş severlerin dikkatlerinden kaçmadı. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünü televizyon oldu. Temel gıda da makarna çeşitleri, tavuk, salam, sucuk, ayran, peynir çeşitleri ve temizlik malzemelerinde büyük indirimler sepetleri dolduracak. İşte Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel ürünler kataloğu…