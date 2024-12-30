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Haberler Yaşam YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:27

YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde yılın son indirimi raflarda yerini alıyor. 30-31 Aralık aktüel katalog indirimlerde birçok farklı kategoride ürün raflara diziliyor. Ürünlerin fiyatlarındaki düşüş alışveriş severlerin dikkatlerinden kaçmadı. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünü televizyon oldu. Temel gıda da makarna çeşitleri, tavuk, salam, sucuk, ayran, peynir çeşitleri ve temizlik malzemelerinde büyük indirimler sepetleri dolduracak. İşte Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel ürünler kataloğu…

YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

Yeni yıla girmeden bu yılın son indirimleri Tarım Kredi Kooperatif market aktüel kataloğunda yerlerini alıyor. Zincir marketlerde birçok farklı kategorideki ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi aktüel 30-31 Aralık aktüel ürünleri

YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ KATALOG
Televizyon - 4.799 TL
Patlatmalık Mısır - 16,90 TL
Sos Çeşitleri - 32,50 TL
Çiğköfte - 69,90 TL
Pastaban Kakaolu 3 Kat - 69,95 TL
Kakao - 43 TL
Sade Krem Şanti - 39,75 TL
10'lu Hamur Kabartma Tuzu - 15,75 TL

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YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

10'lu Şekerli Vanilin - 10,75 TL
Damla Çikolata Çeşitleri - 59 TL
Kornişon Turşu - 37,50 TL
Karışık Turşu - 23,50 TL
Acı Biber Turşusu - 29,50 TL

YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

Bütün Piliç Çeşitleri - 84 TL
Dana Macar Salam Dilimli - 18,50 TL
Soğan Halkası - 75,90 TL

YILIN SON FIRSATLARI! Tarım Kredi 30-31 Aralık aktüel indirimi: Peynir, yumurta, yoğurt, tavuk, temizlik malzemeleri…

Tereyağı - 289 TL
Taze Kaşar Yuvarlak - 265 TL
Yağlı Süt - 27 TL
Yarım Yağlı Süzme Peynir - 73,90 TL

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