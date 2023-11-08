Haberler Yaşam Yıllar sonra ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte il il eski Türkiye fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 08.11.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:12

Yıllar sonra ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte il il eski Türkiye fotoğrafları...

Anadolu toprakları binlerce yıl boyunca öncesinde Hititler, Urartular, Asurlular daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti bugün 81 il ve 922 ilçesi ile bugün 83.5 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. 81 il Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yıllar içinde büyük bir değişim geçirdi. Kimi şehirler İstanbul gibi megakent haline geldi. Türkiye'nin illerinin yıllar önceki fotoğrafları arşivden çıktı. Bu kareler sizi çok şaşırtacak! Bu illeri tahmin edebilmek imkansız...