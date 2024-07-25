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YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangisi? 2024 ÖSYM YÖK 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları
Giriş Tarihi: 25.07.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
01:39
YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangisi? 2024 ÖSYM YÖK 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı yaşanıyor. Sonuçların 16 Temmuz itibari ile duyurulması sonrasında, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması!